Entwicklungsminister Müller drängt auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria. In der ARD nannte der die Zahl von 2000 Migranten. Innerhalb der EU müsse eine "Koalition der Willigen" vorangehen.

Die Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria haben die prekären Zustände im Camp erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Mehr als 12.000 Menschen leben unter stetiger Mangelversorgung auf einem Raum, der ursprünglich darauf ausgelegt war, etwa 2800 Migranten unterzubringen.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller "empören diese Bilder" - von dem Brand, von dem Leben im Camp. Er selbst hatte das Lager bereits vor zwei Jahren besucht. "Das ist kein Flüchtlingscamp", sagt er im ARD-Brennpunkt:

"Das ist ein Gefängnis. Flüchtlinge werden eingepfercht wie Verbrecher."

Viele Hilfsangebote, aber keine Lösung

Und Müller betont: "Das sind nicht die Flüchtlinge Griechenlands. Das sind Europas Flüchtlinge." Und daher sieht er auch Europa und die Europäische Union in der Pflicht, sich auf eine Lösung für die Flüchtlingskrise zu einigen.

Das etwas getan werden muss, darin waren sich heute viele EU-Politiker einig. Hilfsangebote kamen sowohl von der EU-Kommission als auch von der Bundesregierung.

Auch aus den deutschen Parteien wurden die Forderungen laut, zu handeln: Moria müsse evakuiert werden und Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen. Doch Bundesinnenminister Horst Seehofer drängt auf eine europäische Lösung bei der Aufnahme der Migranten.

Müller für Aufnahme von 2000 Flüchtlingen

CSU-Parteikollege Müller stellt in der ARD hingegen eine konkrete Zahl in den Raum: Die Bundesregierung solle die Angebote aus den Bundesländern und Kommunen annehmen und könne so 2000 Flüchtlinge aufnehmen. Und mit dem Blick auf die EU stellte Müller klar:

"Wir können nicht auf den Letzten warten. Es gibt hier keine Einstimmigkeit."

Die sogenannten Willigen, also die EU-Staaten, die sich offen für die Aufnahme von Migranten zeigen, könnten die Herausforderung innerhalb der nächsten Wochen meistern, zeigte sich Müller überzeugt: "Acht starke Staaten können das Problem jetzt lösen."

Eine Katastrophe mit Ansage

Die Eskalation der Lage in Moria war für Müller "eine Katastrophe mit Ansage". Und dabei meint er nicht nur die Brände, sondern auch den Corona-Ausbruch. Mehrere Bewohner des Camps wurden bereits positiv auf das Virus getestet. Das sei absehbar gewesen, kritisiert Müller, bei den "fürchterlichen Zuständen im Camp". Und für den Minister zeichnen sich bereits die nächsten Katastrophen ab: auf dem Balkan, im Libanon.