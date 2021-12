Merkels letzter Podcast als Kanzlerin "Nehmen Sie das tückische Virus ernst" Stand: 04.12.2021 12:15 Uhr

In mehr als 600 Videobotschaften hatte sich Kanzlerin Merkel seit 2006 immer wieder direkt an die Bevölkerung gewandt. Den letzten Podcast ihrer Amtszeit nutzte sie nun, um nochmals eindringlich fürs Impfen zu werben.

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erneut für mehr Impfungen geworben und zu Solidarität im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung aufgerufen. "Wir sind mitten in dieser vierten Pandemiewelle in einer sehr ernsten Lage, in manchen Teilen unseres Landes kann man sie nur dramatisch nennen", sagte die CDU-Politikerin in ihrer letzten wöchentlichen Videobotschaft als Kanzlerin. Sie bitte daher noch einmal eindringlich: "Nehmen Sie das tückische Virus ernst."

Jede Impfung helfe, sagte Merkel mit Blick auf Erst- und Auffrischimpfungen. Denn dem Geimpften gebe sie Sicherheit, und eine hohe Impfquote helfe letztlich allen, "als Land diese Pandemie hinter uns zu lassen". Merkel verwies auf "übervolle Intensivstationen", Schwerkranke, die quer durch Deutschland geflogen werden müssten, und die derzeit "so schrecklich hohe Zahl" an Menschen, die das Virus das Leben koste. "Das ist so bitter, weil es vermeidbar wäre. Mit den wirksamen und sicheren Impfstoffen haben wir den Schlüssel dazu in der Hand."

Merkel: Gemeinsame Kraftanstrengung nötig

Die Kanzlerin dankte zugleich den Menschen, die in dieser schweren Zeit "vernünftig und verständnisvoll" seien und sich aus Selbstschutz wie aus Fürsorge für andere an die Regeln hielten. "Sie machen die große Mehrheit in unserem Land aus. Sie zeigen täglich den Bürgersinn, der so wunderbar an unserem Land ist - und ohne den kein Bundeskanzler und keine Regierung etwas erreichen kann." Die kommenden schweren Wochen seien nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu bewältigen. "Ich wünsche mir von Herzen, dass uns das zusammen gelingt."

Merkel zog außerdem eine zufriedene Bilanz ihrer über 600 Podcasts, in denen sie sich in den vergangenen Jahren regelmäßig am Wochenende an die Bevölkerung gewandt hatte. Bei der ersten Folge im Juni 2006 sei das Format "eine ziemliche Besonderheit" gewesen. "Ich habe den Podcast immer als eine Möglichkeit gesehen, Ihnen direkt über Themen zu berichten, die mir am Herzen liegen", sagte sie. Besonders in Pandemie-Zeiten sei ihr der Podcast sehr wertvoll gewesen.