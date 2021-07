Appell von Merkel und Spahn "Je mehr Impfungen, umso freier"

Erneut haben Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn die Menschen zur Impfung aufgerufen. Je mehr geimpft seien, desto freier könne man wieder leben, so Merkel. Einer Impfpflicht erteilten beide eine Absage.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn haben an die Menschen in Deutschland appelliert, sich impfen zu lassen. "Die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass wir wechselseitig verwundbar sind und wir alle aufeinander angewiesen sind", sagte Merkel bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin. Manchem möge eine Impfung überflüssig oder bedrohlich erscheinen. Deshalb sage sie allen, die noch unsicher seien: "Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemandem, dem Sie nahe stehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben."

Eine Impfung bewahre nicht nur vor schwerer Krankheit, sondern auch vor den belastenden Beschränkungen des Alltags. "Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein, umso freier können wir wieder leben", so die Kanzlerin. Um auch mit aggressiveren Varianten des Virus zurechtzukommen, müssten 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen geimpft sein sowie 90 Prozent der über 60-Jährigen. "Von diesen Impfquoten sind wir noch weit entfernt." Ohne deutlich höhere Quoten werde es wieder sehr hohe Covid-19-Fallzahlen geben.

Einer Impfpflicht wie in Frankreich erteilte Merkel eine Absage. "Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben", sagte sie. Sie glaube nicht, dass durch eine Veränderung dieser Aussage Vertrauen gewonnen werden könne. Das könne man gewinnen, indem man für das Impfen werbe.

Spahn: "Es gibt keine Ausreden mehr"

Auch Spahn erklärte, es werde keine Impfpflicht geben. Er sprach aber von einem "Impfgebot". US-Präsident Joe Biden habe das Impfen als patriotische Pflicht bezeichnet. Damit habe er Recht, so Spahn. Je mehr Menschen sich jetzt impfen ließen, desto besser komme man durch Herbst und Winter. "Wir haben es selbst in der Hand, in den nächsten Wochen den entscheidenden Unterschied zu machen." Das Impftempo sei hoch. "Wir sehen aber, dass es nachlässt."

Spahn verwies auf die gute Versorgungslage mit Impfstoffen. Termine seien zudem leicht zu bekommen. "Es gibt keine Ausreden mehr", sagte er. "Impfen Sie sich auch, um unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen." Nachdem die jungen Menschen in den letzten Monaten auf viel verzichtet hätten, müssten die Erwachsenen nun auch Rücksicht auf sie nehmen.

Zahl der Impfungen geht zurück

Merkel und Spahn hatten sich zuvor bei dem Besuch des RKI mit dessen Präsident Lothar Wieler ausgetauscht. Dabei ging es unter anderem um den Einfluss der Impfungen auf den Pandemieverlauf vor dem Hintergrund wieder steigender Infektionszahlen durch die Delta-Variante des Coronavirus.

Aktuell haben mehr als 58 Prozent der Menschen in Deutschland eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Etwa 43 Prozent haben den vollständigen Schutz, für den bei den meisten Herstellern zwei Impfungen erforderlich sind. Zuletzt ging die Zahl der Impfungen zurück.

Frankreich und Griechenland hatten am Montagabend eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitsbereich verkündet.