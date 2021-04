Corona-Pandemie Merkel mit AstraZeneca geimpft

Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz haben Corona-Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca erhalten. Ihre Botschaft: Impfen sei der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie. Auch andere Spitzenpolitiker sind inzwischen geimpft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. "Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe", teilte Merkel über den Twitter-Account ihres Sprechers Steffen Seibert mit. Sie fügte hinzu: "Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren - und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden."

Die Kanzlerin ist 66 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe jener, die in Deutschland für AstraZeneca-Impfungen in Frage kommen. Auf ein Foto von ihrer Impfung verzichtete Merkel in dem Tweet. Seibert verbreitete zusammen mit den Worten der Kanzlerin ein Foto, auf dem ihr gelber Impfausweis und das Ersatzformular zur Dokumentation der durchgeführten Impfungen zu sehen sind.

Auch Scholz bekam AstraZeneca

Auch Vizekanzler Olaf Scholz erhielt seine Erstimpfung mit AstraZeneca. Scholz ist 62 Jahre alt und durfte sich daher ebenfalls für eine AstraZeneca-Impfung anmelden. Er dankte dem Ärzteteam der Bundeswehr, das ihn impfte. "Jede Impfung bringt uns dem Zeitpunkt näher, an dem wir diese Pandemie überwunden haben werden", teilte der Vizekanzler über Twitter mit. Alle müssten ihren Beitrag leisten und Vorbild sein, hatte er zuvor betont.

Zuvor hatten bereits andere deutsche Spitzenpolitiker eine Corona-Schutzimpfung erhalten. So ließ sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. April ebenfalls mit dem Vakzin von AstraZeneca impfen. Der 65-Jährige hatte im Anschluss an die Bürger appelliert, seinem Beispiel zu folgen: "Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeiten. Machen Sie mit!" Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte hatte Anfang April eine erste Impfung mit dem Präparat von AstraZeneca erhalten.

BioNTech für Seehofer und von der Leyen

Das Vakzin von AstraZeneca wird in Deutschland nur noch für die über 60-Jährigen empfohlen. Der Einsatz für Jüngere bleibt nach ärztlichem Ermessen bei Menschen ohne höheres Blutgerinnsel-Risiko freiwillig möglich. Hintergrund für den weitgehenden Impfstopp mit dem Wirkstoff von AstraZeneca für unter 60-Jährige sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.

Merkel hatte immer betont, sie wolle erst geimpft werden, wenn sie nach der Priorisierung an der Reihe sei. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer erhielt bereits seine erste Impfung. Der 71-Jährige bekam nach eigener Aussage das Präparat von BioNTech. Auch EU-Kommissionschefin hatte eine Dosis des Mainzer Pharmaunternehmens erhalten. "Nachdem wir 100 Millionen Impfungen in der EU überschritten haben, bin ich sehr froh, dass ich heute meine erste Impfung mit dem #COVID19-Impfstoff bekommen habe", teilte von der Leyen auf Twitter mit.