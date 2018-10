Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel will offenbar auf den Parteivorsitz verzichten. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. An der Kanzlerschaft will sie aber offenbar festhalten.

Angela Merkel zieht offenbar Konsequenzen aus den zuletzt schlechten Wahlergebnissen der Union. Im Parteipräsidium hat sie nach übereinstimmenden Medienberichten ihren Verzicht auf den Parteivorsitz angeboten. Merkel hatte den CDU-Vorsitz vor 18 Jahren übernommen.

Bedeutet das auch das Ende ihrer Kanzlerschaft? Laut der Nachrichtenagentur dpa will Merkel weiter die Regierung führen. In der Vergangenheit hatte Merkel immer gesagt, dass Regierungsführung und Parteivorsitz in einer Hand liegen sollten. In der CDU selbst ist die Frage einer Ämtertrennung umstritten. Traditionell sind CDU-Kanzler ebenfalls Parteivorsitzende.

In einer Pressekonferenz um 13 Uhr wird sich die Merkel erklären.

Auf dem CDU-Parteitag am 10. April 2000 in Essen wurde Merkel mit einem Rekordergebnis von 97 Prozent zur Vorsitzenden gewählt.

Wahl im Dezember

Die CDU wählt im Dezember turnusgemäß einen neuen Bundesvorsitzenden. Merkel wollte sich in Hamburg zunächst um eine weitere und womöglich letzte Amtszeit bewerben. Angesichts der anhaltenden Wahlniederlagen entbrannte allerdings eine Personaldiskussion.

Offenbar will der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz für ihre Nachfolge kandidieren. Das erfuhr die dpa aus dem Umfeld von Merz. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte laut ARD-Korrespondent Oliver Köhr eine Kandidatin für den Parteivorsitz sein. Köhr berichtet aus Berlin, dass zudem Gesundheitsminister Jens Spahn mit einer Kandidatur liebäugelt.

Bisher hatte er ausgeschlossen, gegen Merkel anzutreten. Sollte sie nicht mehr kandidieren, könnte er sich ebenfalls bewerben.

Schlechtes Ergebnis in Hessen

Merkels Ankündigung kam am Tag nach dem erneut schlechten Ergebnis der CDU bei einer Landtagswahl. In Hessen verlor die Partei mehr als elf Prozent. Sie blieb aber stärkste Kraft und kann die schwarz-grüne Landesregierung mit einer Stimme Mehrheit fortsetzen, weil die Grünen deutlich zulegen konnten.