Die Bürger halten die Beschränkungen in der Corona-Krise bislang mit großer Bereitschaft ein. Doch die Ungeduld wächst. Heute beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten das weitere Vorgehen.

Nach den ersten Ladenöffnungen vor eineinhalb Wochen müssen die Menschen in Deutschland jetzt wohl noch länger auf die nächsten größeren Öffnungsschritte in der Corona-Krise warten. Bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Nachmittag sollten nach Informationen aus Koalitionskreisen keine weitreichenden neuen Entscheidungen fallen.

Über eine mögliche schrittweise Öffnung von Restaurants und Hotels dürfte demnach frühestens bei der nächsten Bund-Länder-Schalte am 6. Mai entschieden werden. Die Auswirkungen auf die Gastronomie und Tourismusbranche in Deutschland sind noch nicht absehbar. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen dürften aber weitgehend über den 3. Mai hinaus verlängert werden.

Ob über die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga entschieden wird, ist offen. Beschränkte Lockerungen könnte es aber für den Breitensport geben. Gleiches gilt für die Gottesdienste und den Besuch von Museen.

Auf der Tagesordnung steht nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa unter anderem die Frage der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten sowie eine Modifizierung der Vorgehensweise bei der Belegung von Intensivbetten.

Am Vormittag soll zunächst das Corona-Kabinett unter Vorsitz von Merkel über die Vorschläge des Bundes für die Runde mit den Regierungschefs der Länder beraten.

Unterschiedliches Tempo je nach Region?

Das Kanzleramt und mehrere Ministerpräsidenten hatten deutlich gemacht, dass es auch regional unterschiedlich schnell weitere Öffnungsschritte geben könnte, weil sich die Pandemie in einzelnen Regionen unterschiedlich entwickelt.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) sagte der "Welt", bei den zentralen Fragen sei zwar Einigkeit unter den Ländern nötig. Zugleich sei man sich einig, dass man von guten Erfahrungen untereinander profitieren könne. Ähnlich äußerte sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im selben Blatt: Neben der "größtmöglichen Einigkeit in grundsätzlichen Fragen" müsse es auch immer "Raum für regional unterschiedliche Ausgestaltungen" geben.

Hessens Regierungschef Volker Bouffier sagte, sein Land beteilige sich nicht an dem Wettbewerb, wer der Schnellste bei den Lockerungen sei: "Wir setzen das um, was wir verantworten können." Eine große Bedeutung für die Länder habe die Frage, ob weitere Hilfsprogramme etwa für Restaurants und Gaststätten aufgelegt würden. Bei möglichen Kita-Öffnungen sende der Bund "höchst unterschiedliche Signale", kritisierte er: "Ich setze darauf, möglichst auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen - bei allem Respekt vor den Besonderheiten in den jeweiligen Ländern."

Ansteckungsrate bei 0,75

Unterdessen hat das Robert Koch-Institut die Ermittlung der Ansteckungsrate gesenkt und sie am Mittwochabend mit 0,75 angegeben. Das bedeutet, zehn Infizierte stecken im Schnitt 7,5 Menschen an. Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse diese Reproduktionszahl unter 1 liegen.