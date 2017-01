Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande haben einen stärkeren Zusammenhalt der 27 EU-Staaten gefordert. US-Präsident Trump stelle die EU vor neue "Herausforderungen", vor allem in Handelsfragen und bei der "Konfliktregelung in der Welt", sagte Hollande in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert von den bevorstehenden EU-Gipfeln ein "deutliches gemeinsames Bekenntnis zur Europäischen Union". Zur "Verteidigung einer freien Gesellschaft" und als Antwort auf die sich dramatisch verändernde Weltlage brauche die EU mehr "inneren Zusammenhalt", sagte Merkel bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten François Hollande in Berlin. "Wir brauchen eine europäische Union, die in den herausragenden Fragen entschlossen und schnell handelt", sagte Merkel.

Mit "europäischer Überzeugung"

Hollande sagte, auch der neue US-Präsident Donald Trump stelle die EU vor neue "Herausforderungen", vor allem in Bezug auf Handelsfragen und die "Konfliktregelung in der Welt". Er forderte, die Gespräche mit der neuen US-Regierung in der "europäischen Überzeugung" zu führen, dass die EU ihre Werte und Interessen verteidige. Europa drohe aber auch eine "Gefahr von Innen", sagte Hollande mit Blick auf den Erfolg von Populisten in vielen EU-Ländern. Nötig sei daher "ein neues Europa in einer unsichereren Welt".

Merkel und Hollande wollten bei dem Treffen unter anderem über den bevorstehenden EU-Gipfel auf Malta beraten. Mit Blick auf den geplanten EU-Austritt Großbritanniens wollen die übrigen 27 Mitgliedstaaten dort am 3. Februar über die Zukunft der EU sprechen. Ende März folgt dann ein weiteres Spitzentreffen in Rom zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge, mit denen der Grundstein für die heutige EU gelegt wurde.

Julia Krittian, ARD Berlin, zum Treffen zwischen Merkel und Hollande

tagesschau 14:00 Uhr, 27.01.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-254299~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gedenken am Breitscheidplatz

Merkel und Hollande fuhren auch zum Breitscheidplatz, wo der Islamist Anis Amri am 19. Dezember bei einem Anschlag mit einem Lastwagen zwölf Menschen getötet hatte.

"Wir sehen, dass wir vor dieser islamistischen Terrorgefahr gemeinsam stehen, dass wir diese Gefahr nur gemeinsam bannen können", sagte Merkel. Mit dem Besuch "wollen wir auch deutlich machen, dass wir uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen", betonte Merkel. Deutsche und Französen seien "auch in dieser Antwort auf den islamistischen Terrorismus miteinander eng verbunden", betonte Merkel.

Hollande sagte mit Blick auf die Solidarität der Kanzlerin nach den Terroranschlägen von Paris und Nizza: "Wenn Frankreich angegriffen wurde, stand Angela Merkel an meiner Seite." Die deutsche Regierungschefin "war immer da. Wenn sie physisch nicht da sein konnte, war sie aber moralisch und politisch anwesend, und menschlich vor allem".

Merkel und Hollande legen am Breitscheidplatz Blumen nieder.

Merkel und Hollande zeigen sich solidarisch

A. Ulrich, ARD Berlin

27.01.2017 14:59 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 27. Januar 2017 um 14:00 Uhr.