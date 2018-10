CDU-Vorsitz Das Rennen um die Merkel-Nachfolge

Nach der Ankündigung von Kanzlerin Merkel, nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, bringen die Parteiflügel ihre Kandidaten in Stellung. Vor allem Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Ex-Fraktionschef Merz erfahren Unterstützung.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger erwartet keinen Autoritätsverlust für Bundeskanzlerin Angela Merkel nach deren Rückzug von der CDU-Spitze. "Ich erwarte das Gegenteil", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir brauchen jetzt eine Kanzlerin, die den Rücken frei hat, gerade für die großen europäischen Aufgaben."

Merkel könne sich nun "ganz auf das eine Amt konzentrieren", so Oettinger. "Die gesamte Union muss sie dabei unterstützen." Merkel hatte gestern angekündigt, im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren. Die Amtszeit als Kanzler bis 2021 will sie vollenden.

Der ehemalige Fraktionschef der CDU, Friedrich Merz.

Wirtschaftsrat unterstützt Merz als Nachfolger

Der CDU-Wirtschaftsrat reagierte erleichtert auf die Ankündigung Merkels, auf den CDU-Vorsitz zu verzichten. "Die Union hat gegenüber der Bundestagswahl 2013 rund zwei Fünftel ihrer Wähler verloren", sagte der Generalsekretär des CDU-nahen Verbandes, Wolfgang Steiger, der Nachrichtenagentur dpa. Das personelle wie inhaltliche Angebot der CDU müsse nach dem Wechsel an der Parteispitze verdeutlichen, "dass man die fatale Botschaft nach der Bundestagswahl 'Wir wissen nicht, was wir anders machen können' endlich überwunden hat. Nur so kann der Kurswert der CDU bei den Wählern wieder steigen."

Nicht nur Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik hätten die Unionswähler in verschiedene Richtungen getrieben, sondern auch die mangelhafte Ausrichtung auf die Soziale Marktwirtschaft. Nötig sei ein inhaltliches und personelles Gesamtangebot, das die CDU wieder zu einer erfolgreichen Volkspartei mache, "die mit allen Flügeln glaubwürdig fliegen kann".

Steiger sprach sich für eine Kandidatur des ehemalige CDU-Fraktionschefs Friedrich Merz als Parteivorsitzenden aus. "Es wäre natürlich sehr wünschenswert und zu begrüßen, wenn Friedrich Merz sich als Parteivorsitzender der CDU zur Verfügung stellen würde", sagte er.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Hans spricht sich für Kramp-Karrenbauer aus

Als mögliche Nachfolgerin Merkels als Parteichefin gilt auch Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Für ihre Kandidatur sprach sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans aus. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Arbeit als Generalsekretärin klar bewiesen, dass sie auch Parteivorsitzende sein könnte", sagte Hans der "Welt" über seine Vorgängerin an der Regierungsspitze im Saarland. "Dass sie nun ihre Kandidatur um den Vorsitz erklärt hat, ist der konsequente nächste Schritt."

Zu einer möglichen Kandidatur des ehemaligen Unionsfraktionschefs Friedrich Merz sagte Hans der "Welt": "Für Erneuerung steht er nicht wirklich. Wir sollten aber mit allen Bewerbungen vernünftig umgehen. Wir brauchen einen Wettbewerb der Ideen."

Neben Merz und Kramp-Karrenbauer werden auch Gesundheitsminister Jens Spahn und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet gehandelt.