In der Generaldebatte im Bundestag hat Kanzlerin Merkel zu besonderer Vorsicht aufgerufen: Die Pandemie sei noch nicht vorbei: "Dies ist eine Langstrecke." Sie richtete einen eindringlichen Appell an die Bürger - besonders im Hinblick auf den Herbst.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die bisherige Eindämmung der Corona-Pandemie gewürdigt, aber zu Vorsicht im Herbst und Winter aufgerufen. In der Generaldebatte zum Etat 2021 im Bundestag sagte sie: "Wir stehen vor einer schwierigen Phase". Die Neuinfektionen stiegen bereits deutlich an.

Sie verwies auf die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Vorgaben wie ein Bußgeld von mindestens 50 Euro, wenn Gäste falsche Angaben in Restaurant-Listen machen. Die Pandemie stelle die Welt, Europa und Deutschland vor eine "beispiellose Bewährungsprobe", sagte Merkel. Deutschland sei verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen, auch dank außerordentlichen Verantwortungsbewusstseins der Bürger.

Merkel: Alle müssen wachsam sein

Sie mache bei der Bevölkerung den Wunsch nach Nähe, Feiern und Unbeschwertheit aus. "Das spüre ich selbst", sagt sie. Wegen steigender Infektionszahlen müssten aber alle wachsam sein. "Wir riskieren momentan alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben." Die Pandemie sei noch nicht vorbei: "Dies ist eine Langstrecke." Sie appelliert an alle Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Eindringlicher Apppell an Bürger

Merkel betonte, sie wolle unbedingt einen erneuten bundesweiten Lockdown verhindern. Dafür brauche es die aktive Hilfe, Engagement und Mitgefühl, der Bürger, sagte Merkel. Das Leben, das wir kennen, werde zurückkehren. Sie appellierte an die Bürger: "Wir müssen zeigen, dass wir geduldig und vernünftig handeln. Darum bitte ich Sie. "

In der Generaldebatte verteidigte Merkel den Haushaltsentwurf für 2021, der eine Neuverschuldung von gut 96 Milliarden Euro vorsieht. Deutschland habe kraftvoll auf die Corona-Krise reagiert und trotzdem noch die niedrigste Schuldenquote der sieben führenden Industrieländer. Nach der Krise müsse Deutschland aber schnell zu normalen Haushalten zurückkommen.

Nach Abschluss der Haushaltswoche am Freitag werden die Ausgabenpläne im Haushaltsausschuss beraten und in der Regel noch etwas verändert. Bis Jahresende soll der Bundestag das Zahlenwerk final beschließen.