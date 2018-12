Wer kein Einser-Abitur hat, hat derzeit kaum Chancen auf einen Medizinstudienplatz. Das muss sich ändern, hatte das Verfassungsgericht vor einem Jahr gefordert. Nun haben die Kultusminister einen Vorschlag erarbeitet.

Nicht nur Abiturienten mit Spitzennoten sollen künftig in Deutschland Medizin studieren können. Das sieht der Entwurf für einen Staatsvertrag vor, auf den sich die Wissenschaftsminister der Länder in der Kultusministerkonferenz (KMK) geeinigt haben. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Länder auch beruflich Qualifizierten ohne Abitur den Weg zum Medizinstudium ebnen können. Das könnten zum Beispiel Rettungssanitäter sein.

Ausgleich für Unterschiede beim Abi

Insgesamt soll es ein völlig neues System des Hochschulzugangs bei Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie geben. Demnach sollen künftig 30 Prozent der Studienplätze für Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie Pharmazie an die Bewerber mit den jeweils besten Abiturnoten vergeben werden. Länderspezifische Unterschiede bei den Abiturnoten werden durch sogenannte Prozentrangverfahren und Landesquoten ausgeglichen, wie die KMK nach ihrer Sitzung in Berlin mitteilte.

Zehn Prozent der Studienplätze in den vier Fächern gehen auf Basis einer sogenannten zusätzlichen Eignungsquote nach notenunabhängigen Kriterien an Bewerber. Dabei wird in gewissem Umfang die Wartezeit beachtet. 60 Prozent der Studienplätze werden dezentral von den Hochschulen vergeben. Der nun vorlegte Entwurf des Staatsvertrags enthält dafür einen Katalog an Kriterien. Diese orientieren sich zum Teil an der Abiturnote, zum Teil nicht. Ein Facheignungstest ist obligatorisch.

Übergangsfristen für Bewerber auf Wartelisten

Derzeit werden jährlich rund 11.000 der bis zu 50.000 Bewerber für ein Medizinstudium an den öffentlichen Hochschulen zugelassen. Eine Chnace haben heute fast nur Einser-Abiturienten, für viele gelten Wartezeiten von bis zu 15 Semestern.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Dezember vergangenen Jahres entschieden, dass das Zulassungsverfahren teils verfassungswidrig ist und bis Ende 2019 neu geregelt werden muss. Die Richter verlangten unter anderem transparentere Verfahren, mehr Vergleichbarkeit der Abinoten und weniger Wartezeit.

Die Neuregelungen sollen zum Sommersemester 2020 gelten. Insbesondere für Bewerber, die heute auf Wartelisten stehen, sind Übergangsfristen geplant. Die Vorschläge der KMK sind bislang allerdings nur ein Entwurf