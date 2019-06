Die Schauspielerin Lisa Martinek ist unerwartet gestorben. Das teilte der Anwalt der Familie mit. Martinek wurde 47 Jahre alt. Zuletzt wirkte sie auch in einem "Tatort" aus München mit.

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der Nachrichtenagentur dpa heute mitteilte.

Martinek wurde 47 Jahre alt. Sie wirkte neben zahlreichen TV-Produktionen auch in einem "Tatort" aus München mit. Weitere Angaben wollte der Anwalt mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familie nicht machen.

Zuletzt in Serie "Die Heiland"

Zuletzt spielte sie in der ARD-Serie "Die Heiland" unter der Regie von Bruno Grass eine blinde Strafverteidigerin. Ab Juli sollten weitere Folgen gedreht werden.

Martinek machte eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. In dieser Zeit spielte sie am Hamburger Thalia Theater und arbeitete in Fernseh- und auch Kinoproduktionen mit. Nach Angaben ihrer Internetseite hatte sie von 1997 bis 2000 ein Festengagement am Schauspielhaus Leipzig, danach Gastverträge am Schauspiel Frankfurt und am Deutschen Theater Berlin.

Von 2006 bis 2011 ermittelte sie in der ZDF-Krimireihe "Das Duo". Die Schauspielerin lebte mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und den gemeinsamen Kindern in Berlin und München.