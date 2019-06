Forscher haben in einem wohl tausend Jahre alten Sarkophag in Mainz sterbliche Überreste gefunden. Ob es sich dabei um den 1021 verstorbenen Erzbischof Erkanbald handelt, ist noch unklar. Falls, ja, wäre es eine Sensation.

In der Mainzer Johanniskirche haben Forscher die sterblichen Überreste eines Mannes in einem Sarkophag gefunden. Um wen es sich dabei handelt, sei bislang unklar. Doch der Schweizer Archäologe Guido Faccani äußerte nach der Öffnung des Grabs, dass es sich wahrscheinlich um einen Priester handle.

Vermutet wird, dass der frühere Mainzer Erzbischof Erkanbald, der im Jahr 1021 verstorben war, in dem Sarkophag bestattet wurde. Erkanbald war von 1011 bis zu seinem Tod 1021 Erzbischof in Mainz. Bislang vermuten die Forscher aufgrund der Gestaltung des Deckels, dass der Sarkophag etwa 1000 Jahre alt ist. Falls sich Erzbischof Erkanbald in dem Grab befinden sollte, wäre dies eine Sensation: Damit würden die Archäologen um Forschungsleiter Faccani nachweisen, dass St. Johannis der "Alte Dom" von Mainz war. Somit wäre dies die erste Kathedrale vor dem später erbauten heutigen Mainzer Dom, der seit 1036 Bischofssitz war.

In der Mainzer Johanniskirche haben Forscher den tausend Jahre alten Sarkophag gefunden und geöffnet.

Weitere Entdeckungen bei Öffnung

Die 700 Kilogramm schwere Steinplatte des Sarkophags wurde mit einem Kran hochgehoben. Eine Altersbestimmung des "bestatteten Menschen" sei laut Faccani noch nicht möglich. Livebilder von der Öffnung des Sargs zeigten laut Nachrichtenagentur AFP Reste von Textilien sowie die Goldbordüre einer Mitra, des traditionellen Bischofshuts. Offenbar waren auch Goldstreifen an den Armen der sterblichen Überreste zu sehen.

Offenbar entdeckten die Forscher auch unter dem Grab im Mittelschiff der Kirche einen weiteren Sarkophag. Die Archäologen wollen nun weiter forschen, bevor der Sarkophag wieder verschlossen werden muss. Der Inhalt des Sargs könnte sich aufgrund von Sauerstoff verändern. Ende der Woche sollen die Untersuchungen abgeschlossen sein.

Die Archäologen fanden sterbliche Überreste in dem Grab. Nun soll untersucht werden, ob Erzbischof Erkanbald in der Kirche seine letzte Ruhestätte fand.

Entdeckung bei Bauarbeiten

Der Sarkophag wurde nur per Zufall bei Sanierungsarbeiten im Mittelschiff der Johanniskirche gefunden: Der Boden wurde vergangenes Jahr für eine Fußbodenheizung aufgegraben. Bereits 400.000 archäologische Fundstücke wurden während der Sanierung ausgegraben.

Der Kirchenpräsident der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, sagte, der Sarkophag solle in der Kirche bleiben. Ob er wieder vergraben oder sichtbar ausgestellt wird, sei laut Jung noch unklar. Am Samstag können Besucher den Sarkophag in der Kirche besichtigen.