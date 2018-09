Streit um Maaßen Merkel schließt Koalitionsbruch aus

Feuern oder Rücken stärken - die Positionen von SPD und Union im Streit um Maaßen sind nahezu unvereinbar. Ein Kompromiss zeichnet sich nicht ab. Doch die Kanzlerin beruhigt: Die Koalition werde nicht platzen.

Die Kanzlerin weilt auf Auslandsreise in Litauen, doch der Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen verfolgt sie auch ins Baltikum. Zu viele Fragen sind scheinbar unbeantwortet. Allen voran die nach dem Bestand der Koalition. SPD und Union haben in den vergangenen Tagen entschiedene Positionen formuliert, die kaum eine Rückzugsmöglichkeit zulassen, jedenfalls nicht ohne gravierenden Gesichtsverlust.

Angela Merkel trat diesem Eindruck indes entgegen. In Vilnius bemühte sie sich, die Dimension des Streits einzudämpfen. "So wichtig wie die Position des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes auch ist, so klar ist auch, dass die Koalition an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen wird", sagte sie nach einem Treffen mit ihren drei baltischen Amtskollegen. Sie verwies darauf, dass die Gespräche der drei Parteivorsitzenden am Dienstag fortgesetzt werden sollen.

Causa Maaßen: Weiter Streit über Verfassungsschutzchef

tagesschau 12:00 Uhr, 14.09.2018, Martin Polansky, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-448069~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

CDU verspricht Entscheidung

Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles hatten am Donnerstag bei einem rund 90-minütigen Gespräch offiziell keine Lösung gefunden und sich vertagt. Die Debatte um den Chef des Inlandsgeheimdienstes hielt dementsprechend an. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer räumte im RBB ein, dass die Debatte die Koalition belaste. Es wäre aber fahrlässig, daraus eine Regierungskrise werden zu lassen. In der kommenden Woche werde es eine Entscheidung geben, kündigte sie an.

Die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), zeigte kein Verständnis für die Rücktrittsforderungen und verwies darauf, dass sich Maaßen über Jahrzehnte hinweg große Verdienste für die Sicherheit in Deutschland erworben habe. Wie Lindholz stellten sich weitere Innenpolitiker der Union hinter den 55-Jährigen.

AfD-Chef Alexander Gauland erkannte eine "Hetzjagd" auf Seehofer, die ihren Grund darin habe, dass Seehofer Merkels Asylpolitik kritisiert habe. Deshalb kritisiere Seehofer nun die AfD, um seinen Machtverlust zu kaschieren.

Und was ist mit Maaßen? Auch in Litauen musste Merkel Fragen zum BfV-Chef beantworten.

SPD nimmt Seehofer ins Visier

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte Seehofers Verhalten gegenüber Merkel hochgradig illoyal und bekräftigte, seine Partei halte Maaßen für untragbar. Auch andere führende Sozialdemokraten erneuerten die Forderung nach einer Ablösung Maaßens.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter richtete seine Kritik ebenfalls vor allem auf Seehofer und bezeichnete ihn als "Sicherheitsrisiko". FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki beschrieb dagegen die Lage der SPD nach der Rücktrittsforderung als ausweglos und sagte, der Bevölkerung sei aber ein Ende der Koalition wegen Maaßen nur schwer zu vermitteln. Linken-Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte betonte, Merkel dürfe nicht erneut zulassen, dass Seehofer und die CSU die Republik lahmlegten. Die SPD müsse hier konsequent handeln.

Wie reagiert Maaßen

Bleiben SPD und Union bei ihren Forderungen, wäre ein Rücktritt Maaßens der einzige Ausweg. Der Verfassungsschutzchef hat jedoch persönliche Konsequenzen wegen seiner umstrittenen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz wiederholt ausgeschlossen. Andererseits ist eine derartige Debatte um die Führung des Inlandsgeheimdienstes beispiellos und dürfte die Arbeit der Behörde enorm belasten.

Maaßen stand zudem wegen eines anderen Vorwurfes in der Kritik. Linke und Grüne zeigten sich nach der Anhörung einer Verfassungsschützerin im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages überzeugt, dass er die Öffentlichkeit bewusst getäuscht habe. Maaßen hatte mehrmals bestritten, dass der Verfassungsschutz mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz befasst gewesen sei. Eine Mitarbeiterin des Bundesamtes hatte am Donnerstag im Ausschuss ausgesagt, sie habe im Januar 2016 begonnen, Informationen über Amri in einer "Personenakte" zu sammeln. Außerdem soll sie auch über mehr als zehn weitere mutmaßliche Islamisten, die Kontakt mit Amri hatten, solche Akten angelegt haben.

Eine Sprecherin des Innenministerium bestritt dagegen, dass Maaßen den Ausschuss in die Irre geführt habe. Der Verfassungsschutz habe vor dem Anschlag in Bezug auf Amri lediglich niedrigschwellige "vorbereitende Maßnahmen" ergriffen.