Außenminister Maas hat erklärt, er sehe nach dem Tod Khashoggis "keine Grundlage, auf der positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu treffen sind." Der Fall werde die G7-Staaten beschäftigen, sagte er im tagesthemen-Interview.

Bundesaußenminister Heiko Maas sieht Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien skeptisch. Im Interview mit den ARD-tagesthemen sagte er, er sehe derzeit "keine Grundlage, auf der positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien" zu treffen seien. Erst einmal müssten die Untersuchungen zu den Todesumständen des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi abgeschlossen sein.

"Es sind in der Vergangenheit im Verhältnis zu den Anträgen, die es gegeben hat, nur noch wenige Waffen nach Saudi-Arabien geliefert worden", ergänzte er.

"Großes Verständnis" für alle, die nicht nach Riad fahren

Derzeit würde er nicht an einer Konferenz in Riad teilnehmen, sagte er im Interview mit den ARD-tagesthemen. Vorsichtiger beantwortete er die Frage, ob auch Siemens-Chef Joe Kaeser seine Teilnahme an der Internationalen Finanzkonferenz in der kommende Woche in Riad absagen sollte. Es sei richtig, festzustellen, dass eine Vielzahl von Politikern und Unternehmern nicht mehr zu dieser Konferenz reisen würden.

Das sei ein Signal auf die Ereignisse im Konsulat in Istanbul und auf die ungeklärten Umstände dieser Ermordung. Er habe großes Verständnis für die, die ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung abgesagt hätten. Als Außenminister könne er dem Siemens-Chef allerdings keine Empfehlung geben.

Thema auch für G7

Er gehe davon aus, dass sich die Bundesregierung im Kreis der G7-Staaten mit diesem Thema auseinandersetzen werde, sagte Maas. Im Hinblick auf die verhaltene Reaktion von US-Präsident Donald Trump nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Riad sagte er: "Da werden die Amerikaner Farbe bekennen müssen."

Sicherlich werde man auch innerhalb der Europäischen Union über dieses Thema zu reden haben. "Denn wichtig ist, wenn es eine Antwort auf das gibt, was dort geschehen ist, sobald die Fakten alle auf dem Tisch liegen und man es beurteilen kann, dass das eine möglichst geschlossene Antwort der internationalen Staatengemeinschaft ist", erklärte der Außenminister.

Der saudische Journalist Jamal Khashoggi betrat am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul, um Papiere für seine Hochzeit zu besorgen.

UN-Untersuchungen vorstellbar

Untersuchungen des Falls durch die Vereinten Nationen beurteilte Maas grundsätzlich positiv. "Wenn es einen Beitrag dazu leistet, dass Dritte, Unbeteiligte, sich dieser Untersuchung anschließen, um die Objektivität und auch die Glaubwürdigkeit der Untersuchungsergebnisse zu stärken, dann mag das eine Möglichkeit sein."

Jetzt sei es erst mal wichtig, dass die unmittelbar Beteiligten alle Fakten auf den Tisch legten und dafür sorgten, dass die Welt erfährt, was in diesem Konsulat geschehen ist, so Maas.

