Auf ihrem Parteitag in Bonn ringt die Partei Die Linke an diesem Wochenende um ihr Programm für die Europawahl. Zum Auftakt bekannte sich Parteichefin Kipping zur EU, forderte aber umfassende Reformen.

Die Partei Die Linke hat grundlegende Reformen der Europäischen Union gefordert und sich zugleich zum Erhalt der Gemeinschaft bekannt. "Wir wollen kein Auseinanderbrechen der EU", sagte Parteichefin Katja Kipping auf dem Europaparteitag in Bonn. "Auf eine andere EU hinzuarbeiten, ist die größere Liebeserklärung an Europa als zuzulassen, dass alles so bleibt, wie es ist", fügte sie hinzu. Die heutige EU spiele Rechten und Marktliberalen in die Hände. "Und das dürfen wir nicht zulassen."

"Wenn wir die konkrete EU-Politik kritisieren, dann niemals mit dem Ziel, dass es zurück in das Nebeneinanderher von Nationalstaaten geht", betonte Kipping. "Als Sozialistinnen und Sozialisten wollen wir kein Zurück in die Vergangenheit", sagte die Parteichefin. "Vielmehr kämpfen wir um eine bessere Zukunft."

Links-Partei beginnt Parteitag mit klarem Bekenntnis zu Europa

tagesschau 20:00 Uhr, 22.02.2019, Julia Krittian, ARD Berlin, Zzt. Bonn





Programmentwurf fordert Neustart der EU

Im Entwurf des Wahlprogramms für die Europawahl tritt Die Linke für einen "Neustart" der EU ein, in der nicht "die Freiheit des Marktes" an erster Stelle stehen solle. Das sehen in der Partei nicht alle so. Vertreter des radikalen linken Flügels halten die EU für ein Produkt des Kalten Krieges und für nicht reformierbar. Es wird aber nicht damit gerechnet, dass der Antrag der Antikapitalistischen Linken bei der Abstimmung eine Mehrheit finden wird. Mitglieder des Reformflügels innerhalb der Partei wollen dagegen sogar eine "Republik Europa" - und damit viel mehr europäische Zusammenarbeit als bisher. Sozial- und Arbeitsrechte, Steuern und Außenpolitik sollen ihrer Meinung nach europäisch geregelt werden.

Das Wahlprogramm soll den Titel "Für ein solidarisches Europa der Millionen, gegen eine Europäische Union der Millionäre" tragen. Darüber wird am Samstag eine kontroverse Debatte der 580 Delegierten erwartet.

Zimmer sieht Europa als "linkes Projekt"

Gabriele Zimmer, Fraktionschefin im EU-Parlament, positionierte sich gegen eine Abkehr von der EU.

Ebenso wie Kipping ließ auch die Fraktionschefin der Linken im Europaparlament, Gabi Zimmer, in ihrer Rede zu Beginn des Parteitags keine Sympathien für eine grundsätzliche Abkehr von der EU erkennen. "Europa ist eigentlich ein linkes Projekt", rief sie den Delegierten zu. "Wir sind Internationalisten und stehen für länderübergreifende Zusammenarbeit."

Nach vielen Jahren mit Fraktionschefin Zimmer will Die Linke zur Europawahl im Mai mit einem neuen Spitzenduo antreten. Auf die Spitzenplätze der Liste sollen die Ex-NRW-Parteichefin Özlem Alev Demirel und der Europaabgeordnete Martin Schirdewan gewählt werden. Gegenkandidaten gibt es bisher nicht.