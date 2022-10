Rheinland-Pfalz Innenminister Lewentz tritt zurück Stand: 12.10.2022 11:38 Uhr

Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz tritt von seinem Amt zurück. Das hat Lewentz nach SWR-Informationen vor der Fraktion angekündigt. Hintergrund ist seine Rolle bei der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz gibt sein Amt ab. Das hat Lewentz nach SWR-Informationen vor der Fraktion angekündigt. Hintergrund ist die massive Kritik an Lewentz im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe.

Sie habe seinen Rücktritt angenommen, sagte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch vor Journalisten in Mainz.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat unlängst bestätigt, dass der Lagebericht zur Situation im Ahrtal am 15. Juli 2021 per E-Mail um 00.53 Uhr im Lagezentrum einging. Lewentz selbst habe der Bericht in der Nacht aber nicht vorgelegen.