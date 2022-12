"Letzte Generation" 1300 Unterstützer zeigen sich selbst an Stand: 27.12.2022 16:04 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin prüft derzeit den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die "Letzte Generation". Nun haben sich mehr als 1300 Menschen selbst als Unterstützer der Gruppe angezeigt.

Nach den Hausdurchsuchungen bei mehreren Mitgliedern der "Letzten Generation" Mitte Dezember haben sich nach Angaben der Klimaaktivisten-Gruppe mehr als 1300 Menschen selbst angezeigt. "Unter dem Hashtag #wirallesinddieletztegeneration haben über die Feiertage 1332 Menschen die Staatsanwaltschaft Neuruppin darüber informiert, dass sie sich als Teil der 'Letzten Generation' betrachten", teilte die Gruppierung mit.

Sie gingen davon aus, dass Grundgesetz, Menschenrechte und auch das Strafgesetzbuch auf ihrer Seite seien, heißt es weiter. Mit den Selbstanzeigen solle die vollständige Prüfung beschleunigt werden.

Vor zwei Wochen waren in mehreren Bundesländern Wohnungen von Klimaaktivisten durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen die Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vor. Nun bleibe abzuwarten, ob auch bei den 1332 Menschen "Hausdurchsuchungen folgen werden", so die Gruppierung.

Staatsanwaltschaft bestätigt Hunderte Selbstanzeigen

Bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin in Brandenburg seien bislang rund 380 Selbstanzeigen eingegangen, hieß es dort. Die Staatsanwaltschaft hatte die Hausdurchsuchungen veranlasst.

Eine vor wenigen Tagen im Internet gestartete Petition mit dem Titel "Werde Teil der kriminellen Vereinigung 'Letzte Generation'" verzeichnete bis Dienstagnachmittag mehr als 1000 Selbstbezichtigungen. In der Petition heißt es unter anderem, mit der Unterschrift werde der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass auch die Unterzeichner Teil der "kriminellen Vereinigung" seien.

"Protest ist absolut notwendig"

In der Mitteilung der Gruppe wird ein Anwalt zitiert, der seine Selbstanzeige in einem Tweet wie folgt begründet: "Die Staatsanwaltschaft Neuruppin verfolgt die #LetzteGeneration als kriminelle Vereinigung. Da möchte ich nicht fehlen und habe mich daher selbst angezeigt. Wer angesichts der Klimakrise Alarm schlägt, gefährdet damit nicht die öffentliche Sicherheit."

Die Sprecherin Carla Rochel erklärte: "Unser demokratischer Protest ist absolut notwendig, wenn man sieht, dass wir völlig ungeschützt in eine Klimakatastrophe hinein rasen. Statt gegen friedliche Bürger:innen zu ermitteln, sollte die Regierung sich lieber um erste Sicherheitsmaßnahmen wie das 9-Euro Ticket oder ein Tempolimit 100 kümmern."

Zudem teilte sie mit, dass acht Unterstützerinnen und Unterstützer weiter in München im Gefängnis säßen. Zehn von ihnen waren dort vergangene Woche in längerfristigen Polizeigewahrsam genommen worden. Sie hatten sich auf einer Straße in der bayerischen Landeshauptstadt festgeklebt.

Störung von Weihnachtsgottesdienst geplant

Nach Angaben der Polizei in Stuttgart planten mehrere Aktivisten, an Heiligabend die Live-Übertragung eines Weihnachtsgottesdienstes im Fernsehen zu stören. Die Protestaktion wurde demnach aber im Vorfeld bekannt, worauf der Gottesdienst bereits einen Tag vorher aufgezeichnet wurde.

Am Samstag hätten sich dennoch acht Klimaaktivisten vor der verschlossenen Kirche getroffen. Die Polizei erteilte zwei "potenziellen Störern" einen Platzverweis.