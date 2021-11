Trauer um Schauspieler Volker Lechtenbrink gestorben Stand: 23.11.2021 09:06 Uhr

"Die Brücke" machte ihn als erst 14-Jährigen berühmt - schnell folgten Dutzende Rollen in Theatern und TV. Später nahm er auch Alben auf und wurde Theaterintendant. Jetzt ist Volker Lechtenbrink mit 77 Jahren gestorben.

Der Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink ist tot. Er starb am Montag im Kreise seiner Familie an den Folgen einer schweren Erkrankung, wie seine Agentur und das Hamburger Ernst-Deutsch-Theater mitteilten. Lechtenbrink wurde 77 Jahre alt.

Seinen großen Durchbruch hatte er bereits mit 14 Jahren gefeiert, als er in Bernhard Wickis Antikriegsfilm "Die Brücke" (1959) einen der sieben Jungen spielte, die kurz vor Kriegsende sinnlos eine Brücke verteidigen müssen. Nach Stationen an Theatern in Hannover, Köln, Berlin, München und Hamburg folgten zahlreiche Fernsehauftritte ("Derrick", "Ein Fall für zwei"). In den 70er-Jahren startete Lechtenbrink seine Karriere als Musiker und Moderator ("Leben, so wie ich es mag").

"Habe alles gespielt"

Lechtenbrink wurde am 18. August 1944 als Sohn eines Angestellten im ostpreußischen Cranz (heute Selenogradsk in Russland) geboren, wuchs aber in Bremen und Hamburg auf. Bereits mit acht Jahren übernahm er Sprechrollen im NDR-Kinderfunk. Nach seinem Auftritt in "Die Brücke" absolvierte er eine Schauspielausbildung an der Hamburger Staatlichen Hochschule für Bildende Künste sowie beim privaten Hamburger Schauspielstudio Freese. Bereits mit 26 Jahren hatte er rund 60 Bühnen- und 50 Fernsehrollen gespielt. "Ich habe alles gespielt: vom Mörder bis zum Liebhaber, vom Verbrecher bis zum Komiker", sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa zu seinem 70. Geburtstag.

Bekannt wurde Lechtenbrink auch durch seine unverwechselbare sonore Stimme: Als Synchronsprecher setzte war er unter anderem die deutsche Stimme von Kris Kristofferson und Burt Reynolds. 1995 kam noch der Job des Intendanten bei den Bad Hersfelder Festspielen hinzu, 2004 übernahm er für drei Jahre die Leitung des Hamburger Ernst-Deutsch-Theaters.