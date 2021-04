Laschet bei "Farbe bekennen" "Wir stehen jetzt zusammen"

CDU-Chef Armin Laschet will nach dem Konkurrenzkampf mit CSU-Chef Söder um die Unions-Kanzlerkandidatur auf die Kritiker in den eigenen Reihen zugehen. In der ARD-Sendung Farbe bekennen sprach er von innerparteilicher Versöhnung.

Der designierte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will sich nach dem hart geführten Kampf um die Kandidatur darum kümmern, dass die Partei wieder an einem Strang zieht. Er wolle nun "viele Gespräche führen, versöhnen, zusammenführen, auch Gegensätze wieder zusammenbringen", sagte Laschet in der ARD-Sendung Farbe bekennen. "Das braucht jetzt die CDU."

Laschet kündigte an, in den nächsten Tagen das Gespräch mit den Kreisverbänden zu suchen - genauso, wie er das auch nach seiner Wahl zum CDU-Chef im Januar gemacht habe, als er auf die Lager seiner unterlegenen Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen zugegangen sei. "Wir stehen jetzt zusammen", sagte er. Den im Wettstreit um die Kandidatur unterlegenen CSU-Chef Markus Söder wolle er einbinden: "Er wird eine prägende Figur in diesem Unionswahlkampf sein", sagte Laschet.

Laschet und die großen Fußstapfen

Der CDU-Chef würdigte in dem Interview Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren Nachfolge an der Regierungsspitze er im Herbst antreten will. "Die Schuhe sind natürlich groß", sagte er - und: "Man muss Respekt vor dieser Lebensleistung haben". Er werde "versuchen, das Beste aus diesem Amt zu machen".

Als Bundeskanzler müsse "man eine Grundhaltung haben", sagte Laschet. "Die habe ich."