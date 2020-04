Kanzlerin Merkel berät am Nachmittag mit den Ländern, wie es mit den Corona-Beschränkungen weitergeht. Nun sind erste Überlegungen durchgesickert: Die Kontaktbeschränkungen könnten bis mindestens 3. Mai bleiben, erste Geschäfte aber schon vorher öffnen.

Der Bund will den Ländern übereinstimmenden Medienberichten zufolge vorschlagen, die bestehenden Kontakt- und Reisebeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrechtzuerhalten. Das melden die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters sowie die "Süddeutsche" und die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise bzw. Insider.

Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen soll demnach dazu dienen, zusätzliche Zeit beim weiteren Aufbau von Intensiv-Kapazitäten an den Krankenhäusern und bei der Steigerung von Testkapazitäten auf eine Corona-Infektion zu gewinnen.

Ergebnis einer Telefonkonferenz

Kanzleramtschef Helge Braun hatte gestern mit den Staatskanzleichefs der Länder telefoniert, um die Sitzung des Corona-Kabinetts am heutigen Morgen und dann die Schalte mit den Ministerpräsidenten am Nachmittag vorzubereiten. Der Plan zur Verlängerung der Beschränkungen ist laut den Berichten ein Ergebnis der gestrigen Telefonkonferenz.

Stufenmodell zur Öffnung von Läden

Den Berichten zufolge will der Bund den Ländern heute auch konkrete Maßnahmen vorschlagen, wie Teile des Einzelhandels schon ab dem 20. April unter strengen Auflagen wieder öffnen könnten. Die Berichte, wie genau das aussehen könnte, gehen aber auseinander.

Nach dpa-Informationen aus Länderkreisen könnten im ersten Schritt eines Stufenmodells Geschäfte wie der Kfz- und Fahrradhandel, der Buch- und Möbelhandel sowie Telekommunikationsunternehmen wieder öffnen. Zudem solle erwogen werden, Museen, Zoos und Botanische Gärten wieder zu öffnen. Theater und Konzertveranstaltungen sollen demnach weiter geschlossen bleiben.

Nach Informationen der "Bild" sollen zunächst neben Läden und Boutiquen Möbel- und Autohäuser bis 400 Quadratmeter Ladenfläche öffnen können. Sogenannte Geisterspiele der Bundesliga ohne Publikum sollten erlaubt werden, Fitness-Clubs aber weiter geschlossen bleiben

Friseure ab dem 4. Mai wieder geöffnet?

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet ebenfalls, dass zunächst Läden mit einer Fläche von maximal 400 Quadratmetern eine Erlaubnis zur Öffnung bekommen sollen - unter strengen Auflagen. So soll die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig in einem Laden aufhalten, begrenzt werden. Zudem müssten Hygieneregeln berücksichtigt werden. Der Bund wolle den Ländern vorschlagen, dass das bereits ab 20. April möglich sein soll, so die Zeitung.

Vom 4. Mai an sollen demnach dann auch Geschäfte mit einer Größe von maximal 2500 Quadratmetern wieder geöffnet werden können, ebenfalls unter Einhaltung verschiedener hygienischer Vorschriften. Am 4. Mai sollen auch Friseure wieder öffnen können.

Laut dpa Lockerungen bei Gottesdiensten

Zum Verbot von Gottesdiensten aller Religionen hieß es laut dpa, hier könne man sich noch am ehesten Lockerungen vorstellen. Demnach soll das Bundesinnenministerium schon in dieser Woche entsprechende Gespräche mit Vertretern von Religionsgemeinschaften aufnehmen.

Bei der umstrittenen Frage, wann und wie Kitas, Schulen und Hochschulen schrittweise wieder geöffnet werden können, wurde nach diesen Informationen weiterhin ein abgestimmtes Vorgehen angestrebt. Im Gespräch sei ein Arbeitsauftrag an die Kultusministerkonferenz, einen Rahmen für die schrittweise Öffnung von Schulen und Hochschulen zu entwickeln. Der Sicherheitsgedanke solle im Vordergrund stehen. Abschlussprüfungen sollen demnach sichergestellt werden.

Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Merkel

Torsten Huhn, ARD Berlin

