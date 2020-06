Konjunkturhilfen Nicht für alle der große "Wumms"

Der Städtetag sieht ein "beeindruckendes Signal", der Mittelstand ist zufrieden - und selbst von AfD und FDP gibt es etwas Lob für die Koalition. Doch anders als Finanzminister Scholz halten nicht alle die Beschlüsse für "Wumms".

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung stößt bei Opposition und Interessenvertretern auf unterschiedliche Reaktionen. Lob kommt vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Es gebe den Kommunen den notwendigen Spielraum, um in diesem und im kommenden Jahr notwendige Investitionen auf den Weg zu bringen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post".

"Beeindruckendes Signal"

Städtetag-Präsident Burkhard Jung sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Beschlüsse seien "ein beeindruckendes Signal", um die Kommunen handlungsfähig zu halten.

Der Leipziger Oberbürgermeister und SPD-Politiker äußerte zugleich Bedauern darüber, dass die Koalition keine Altschuldenlösung für Kommunen vereinbart hatte. Dieses Thema müssten nun die betroffenen Länder anpacken.

Der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, bezeichnete die Liquiditätshilfen für kleine und mittlere Firmen sowie steuerliche Erleichterungen für Investitionen als gut. Die Bundesregierung versäume es aber, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig zu stärken, etwa mit einer Unternehmenssteuerreform.

Von Mehrwertsteuersenkung überrascht

Der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, sagte im Deutschlandfunk, dass ihn die Mehrwertsteuersenkung überrascht habe. "Es ist eine Maßnahme, mit der man kurzfristig den Umsatz ankurbeln kann. Das Ganze wirkt in dem Zeitraum danach natürlich nicht mehr. Man hat also das Problem wenn es ausläuft, im Jahr 2021, dass der Konsum dann abbricht. Man verlässt sich also darauf, dass die Wirtschaft bis dahin soweit erholt ist, dass es dann nicht so schlimm ist."

Insgesamt sei das Paket der Bundesregierung "sicherlich in der Lage, die Rezession zu dämpfen, abschaffen kann man sie natürlich nicht. Das Ganze wird der Bevölkerung sicherlich auch Mut machen und den Unternehmen und die Stimmung ein bisschen verbessern", so Fuest weiter.

"Vertane Chance"

Kritischer sieht die Opposition die Beschlüsse der Koalition. Linkspartei-Chef Bernd Riexinger bezeichnete das Paket als "vertane Chance". "Die soziale Absicherung sehr vieler Menschen in der Krise fehlt", twitterte er. Union und SPD hätten zwar wirtschaftlich teils notwendige Maßnahmen vereinbart, es fehlten jedoch nötige Investitionen und eine zukunftsgewandte soziale oder ökologische Idee.

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sagte, das Konjunkturpaket enthalte wichtige Aspekte wie die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer. Insgesamt aber handle es sich um sehr teure Vorschläge, dies belaste nachfolgende Generationen.

"Herzstück aus AfD-Grundsatzprogramm"

AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch verband ihr Lob für die Mehrwertsteuererhöhung mit Kritik: "Wir freuen uns, dass als Herzstück dieses Paketes die Mehrwertsteuersenkung angekündigt worden ist - das ist ein Herzstück aus dem Grundsatzprogramm der AfD, allerdings nicht zeitlich befristet - wie jetzt wohl geplant -, sondern ganz grundsätzlich", sagte sie im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es sei aber bedauerlich, dass die Große Koalition eine derartig große Krise brauche, um richtige Ansätze umzusetzen.

Union und SPD verteidigen Paket

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte die Firmen auf, die Absenkung der Mehrwertsteuer an die Verbraucher weiterzugeben. "Wir machen sehr deutlich, dass wir erwarten, dass es eins zu eins weitergegeben wird. Das liegt im Interesse von jedem", sagte sie im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Man wisse aus anderen Ländern, dass "die wirklich klugen Unternehmen und Branchen" die Absenkung der Steuern auch weitergeben würden. Sie vertraue deshalb darauf, dass auch die Firmen in Deutschland diesen Weg gingen.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken verteidigte die Kosten des Konjunkturpaketes in Höhe von 130 Milliarden Euro. Esken sagte im SWR, dies sei notwendig gewesen: "Das größte Konjunkturpaket der Nachkriegsgeschichte trifft auf die größte Krise der Nachkriegsgeschichte." Es gebe wenige Menschen, die nicht betroffen seien. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei ein starkes Signal, "dass wir im nächsten halben Jahr dafür sorgen, dass die Menschen mehr finanzielle Bewegungsfreiheit bekommen".

Finanzminister Olaf Scholz fasste die Maßnahmen direkt nach der Einigung am Abend so zusammen: "Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen."