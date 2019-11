Brandenburg und Sachsen Tausende blockieren Tagebaue

Am Morgen besetzten Tausende Klimaaktivisten Kohle-Tagebaue in Sachsen und Brandenburg. Nach mehreren Stunden löste sich der Protest nach und nach auf. Die Betreiber der Anlagen stellten Anzeige.

Tausende Klimaaktivisten haben über Stunden mehrere Braunkohle-Tagebaue im Lausitzer Revier sowie im Gebiet um Leipzig besetzt oder die Transportwege zu dem jeweiligen Tagebau blockiert. Am Nachmittag löste sich der Protest allmählich auf.

Die Organisation "Ende Gelände" sprach von rund 4000 Menschen, die sich an den Aktionen beteiligten. Betroffen waren demnach die Tagebaue Welzow-Süd in Brandenburg sowie Vereinigtes Schleenhain im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt bei Leipzig. Auch der brandenburgische Tagebau Jänschwalde wurde von Protestierenden besetzt.

Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Polizei

Die örtliche Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und wurde zusätzlich von Beamten aus sechs weiteren Bundesländern sowie von der Bundespolizei unterstützt. Teilweise kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. So wurden laut der Polizei Brandenburg auch Schlagstöcke eingesetzt. Gegen einige Demonstranten hätten Beamte "unmittelbaren Zwang" anwenden müssen.

Die Protestaktionen hatten bereits in den Morgenstunden begonnen. Auch Unterstützer der Bewegung "Fridays for Future" waren angereist, die sich etwa an einer Demonstration zum Kraftwerk Jänschwalde beteiligten. Andere Aktivisten besetzten Schienenzufahrten zu Braunkohlekraftwerken oder drangen direkt auf das Gelände der Tagebaue vor.

Demonstranten drangen in die Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd in Brandenburg und Vereinigtes Schleenhain im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt ein.

Die Kohlegegner wollen damit gegen die aus ihrer Sicht unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung protestieren. "Wir befinden uns an einem kritischen Punkt. Das Zeitfenster, um die Klimakrise zu stoppen, schließt sich rapide", erklärte "Ende Gelände"-Sprecher Johnny Parks.

Betreiber stellen Strafanzeige

Das Gelände in Jänschwalde räumten die Aktivisten am frühen Nachmittag freiwillig. Die Polizei nahm die Personalien der Protestteilnehmer auf. Auch im Leipziger Revier wurden die Personaldaten von mehr als 1200 Aktivisten festgehalten, teilte die Polizei mit. In Gewahrsam wurde jedoch bis zum Nachmittag niemand genommen.

Aufgrund der Protestaktionen wurde der Betrieb in den Tagebauten Welzow-Süd, Jänschwalde und Vereinigtes Schleenhain zeitweise eingestellt. Der Braunkohlekonzern Leag warnte, dass infolge des eingeschränkten Abbaus auch Kraftwerke betroffen und die Fernwärmeversorgung für einige Städte wie etwa Cottbus gefährdet sein könne.

Die Leag stellte Strafanzeige wegen des Eindringens auf das Tagebau-Gelände. Auch die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft (Mibrag) teilte mit, Anzeige gegen Unbekannt wegen Hausfriedensbruchs gestellt zu haben.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. November 2019 um 16:20 Uhr.