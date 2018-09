Koalition im Fall Maaßen "In schwerem Fahrwasser"

SPD-Chefin Nahles sieht trotz der massiven Kritik im Fall Maaßen die Koalition nicht in Gefahr und spricht von einzelnen kritischen Stimmen. Dennoch soll am Montag der Bundesvorstand der Partei beraten.

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles setzt darauf, dass der SPD-Bundesvorstand am Montag eine Lösung im Streit über die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen findet. Sie könne nicht verhehlen, dass es eine neue Debatte in der SPD über den Verbleib in der Großen Koalition gebe, sagte Nahles. Sie sei aber sehr zuversichtlich, dass sich am Montag eine gemeinsame Linie finden lasse. Dies sei in den vergangenen Monaten immer gelungen.

Sie sieht in ihrer Partei nur "einzelne Stimmen, die sich laut zu Wort gemeldet haben", sagte Nahles nach Beratungen mit der bayerischen SPD. Die seien aber ohnehin von Anfang an gegen die Koalition mit CDU und CSU gewesen. Allerdings sieht sie die Koalition in einem "wirklich schwierigen Fahrwasser".

Unmut über Maaßen-Beförderung: SPD gerät in Turbulenzen

Massiv unter Druck

Nahles ist nach dem Koalitionskompromiss zu Maaßen massiv unter Druck geraten. Sie steht in der Kritik, weil sie zwar am Dienstag bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer, Maaßens Ablösung als Verfassungsschutzpräsident erreichte. Zugleich nickte Nahles aber zum Erschrecken vieler SPD-Mitglieder ab, dass Innenminister Seehofer Maaßen im Gegenzug zum Staatssekretär beförderte. Dafür wird der für das Riesenthema Wohnen und Bauen zuständige SPD-Staatssekretär Gunther Adler geopfert.

Ralf Stegner, SPD-Vizeparteichef, zur Maaßen-Versetzung

Kritik Kühnerts

Juso-Chef Kevin Kühnert, aber auch viele weitere bekannte SPD-Politiker, halten das für inakzeptabel. Kühnert sagte dem BR, dass Nahles die Entscheidung alleine getroffen habe. "Ich hätte mir gewünscht, dass das gemeinsam in den Gremien der SPD beraten und dass das nicht einsam an der Spitze entschieden wird."

Die bayerische SPD-Vorsitzende und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. Oktober, Natascha Kohnen, sprach von "unterschiedlichen Einschätzungen und unterschiedlichen Haltungen" in dem Fall.

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange sagte dem NDR, sie vermisse in der Sache Konsequenz. Aus ihrer Sicht stellt die Versetzung Maaßens ins Innenministerium eine Ungerechtigkeit dar, die ihre Partei nicht mittragen dürfe. "Und wenn das bedeutet, dass die Koalition eben nicht mehr tragbar ist, dann ist sie nicht mehr tragbar", sagte Lange.

Auch SPD-Vize Ralf Stegner sagte im ARD-Morgenmagazin: "Der Geduldsfaden ist dünn geworden." Es sei der Eindruck entstanden, dass Maaßen nach den Fehlern noch belohnt worden sei. Man werde derartigen Provokationen durch Seehofer nicht Monate lang zusehen.