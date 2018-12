Studie Große Unterschiede bei Kita-Gebühren

Die Gebühren für den Kita-Besuch unterscheiden sich in deutschen Städten deutlich: Während Eltern in Berlin gar nichts bezahlen, müssen sie an anderen Wohnorten mehrere Hundert Euro ausgeben.

Je nach Wohnort müssen Eltern jeden Monat mehrere Hundert Euro mehr für die Kita-Betreuung ihrer Kinder zahlen. Die Spannbreite der Gebühren in den großen deutschen Städten liegt einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln zufolge zwischen 0 und 630 Euro.

Kita-Betreuung in Berlin kostenlos

Am wenigsten zahlen Eltern in Berlin: Hier ist die Kita-Betreuung seit diesem Sommer generell kostenlos - unabhängig davon, wie viel die Eltern verdienen und wie lange das Kind betreut wird.

In anderen Städten sind die Gebühren nach Alter des Kindes, Betreuungszeit und Jahreseinkommen der Eltern gestaffelt.

Unterschiedliche Kita-Gebühren: Entscheidend ist der Wohnort

Duisburger zahlen am meisten

Am tiefsten müssen Duisburger Eltern in die Tasche greifen, wenn sie im Jahr mehr als 90.000 Euro verdienen und ihr 18 Monate altes Kind jeden Tag neun Stunden betreuen lassen.

Für die Studie hat das IW Köln die Gebührenordnungen der städtischen Kitas in allen Orten mit mehr als 250.000 Einwohnern und den kleineren Landeshauptstädten ausgewertet. Dabei wurden Familien mit unterschiedlichen Einkommen, Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedliche Betreuungsumfänge betrachtet.

Nicht berücksichtigt ist die Qualität der Kita-Betreuung, also zum Beispiel um wie viele Kinder sich eine einzelne Erzieherin kümmern muss.