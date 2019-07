Die evangelische und die katholische Kirche haben 2018 hunderttausende Mitglieder verloren. Trotz der hohen Zahl an Austritten sind mehr als die Hälfte der Deutschen Mitglied in einer der beiden Kirchen.

Die Zahl der Austritte aus der katholischen und aus der evangelischen Kirche in Deutschland ist 2018 deutlich gestiegen. 216.078 Katholiken verließen im vergangenen Jahr ihre Kirche, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Das sind rund 29 Prozent mehr als im Vorjahr und etwa 0,9 Prozent aller Katholiken im Land.

"Besorgniserregende" Statistik

Der Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer, sprach angesichts der zweithöchsten Zahl seit der Wiedervereinigung von einer "besorgniserregenden" Statistik. Noch mehr Mitglieder verlor die evangelische Kirche - 220.000 traten aus, gab die Evangelische Kirche in Deutschland bekannt.

Zu den Austrittsmotiven gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Studien und Umfragen, in denen als wesentlicher Grund eine Entfremdung von der Kirche festgestellt wurde.

Für einen Austritt entscheiden sind 2018 mehr als 400.000 Menschen.

Kirchensteuer und Glaubwürdigkeitskrise

Laut einer Studie des katholischen Bistums Essen sind weitere Motive die Kirchensteuer, eine fehlende Bindung zur Kirche, eine rückständige Haltung der Kirche, Glaubenszweifel, ein persönlich enttäuschendes Erlebnis und Skandale. Der Kirchenrechtsexperte Thomas Schüller betont: "Kirchenaustritte sind kein Naturphänomen, sondern Ausdruck einer Entfremdung der Gläubigen von der Kirche und einer Glaubwürdigkeitskrise der Kirche selbst."

Der Kriminologe Christian Pfeiffer, selbst evangelischer Christ, regte eine Diskussion über die Notwendigkeit von Kirchensteuern an. So seien die Kirchen in den USA - wo es keine Kirchensteuer gebe - viel lebendiger, sagte Pfeiffer der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Grund dafür ist mit Sicherheit, dass sie es sich dort nicht auf dem Ruhekissen der Kirchensteuer bequem machen können."

Schüller sagte zu der schon länger schwelenden Debatte, die Kirchensteuer sei meist nur der letzte Baustein einer Entfremdung von der Kirche. "Zudem treten sehr viele Katholiken aus, die gar keine oder nur eine vergleichsweise geringe Kirchensteuer zahlen", sagte der Professor für katholisches Kirchenrecht.

Was sorgt für leere Kirchen? DIe Kirchensteuer, Entfremdung, fehlende Glaubwürdigkeit sind mögliche Gründe.

Mehr Sterbefälle als Geburten

Auch Todesfälle sorgten für einen Mitgliederrückgang. In der evangelischen Kirche verstarben laut Statistik 340.000 Mitglieder. Die katholische Kirche weist in ihrer Statistik hingegen nur die Zahl der Bestattungen nach katholischen Ritus aus. Demnach ließen sich rund 240.000 Menschen katholisch beerdigen.

Doch die beiden christlichen Kirchen konnten im Jahr 2018 auch Mitglieder gewinnen. Durch Aufnahmen und Taufen wurden rund 195.000 Menschen Mitglied der evangelischen Kirche, rund 176.500 Menschen wurden katholisch.

Mehr als 50 Prozent gehören einer Kirche an

Trotz des zunehmenden Mitgliederschwunds sind mehr als die Hälfte aller Deutschen Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche. Die evangelische Kirche hatte 2018 21,1 Millionen Mitglieder, die katholische 23 Millionen.