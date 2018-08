Seit 2005 führt Volker Kauder die Unionsfraktion im Bundestag. Bei der Wahl in rund vier Wochen hat er vermutlich einen Mitbewerber - einer seiner Stellvertreter will ebenfalls Fraktionschef werden.

Unionsfraktionschef Volker Kauder muss sich vermutlich einer Kampfkandidatur stellen. Aus Fraktionskreisen wurde bekannt, dass der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus ebenfalls das Amt anstrebt.

Brinkhaus ist zurzeit einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und kümmert sich vor allem mit den Themen Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik. Der 50-Jährige sitzt seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag.

Wahl am 25. September

Kauder, der seit 2005 die Fraktion führt, will es auf eine Kampfkandidatur ankommen lassen. Der enge Weggefährte von Merkel sagte der "Welt": "Ich kandidiere am 25. September in jedem Fall." Die Wahl ist für den 25. September vorgesehen.

Bei seiner Wiederwahl nach der Bundestagswahl 2017 hatte der 68-jährige Kauder einen Dämpfer hinnehmen müssen: Er erhielt nur noch eine Zustimmung von 77,3 Prozent. Vier Jahre zuvor waren es noch 97 Prozent gewesen.

