Streit in der CDU "Sach- statt Personaldebatten"

Das schlechte Ergebnis der CDU bei der Wahl in Thüringen zeigt: In der Union brodelt es. Ex-Unionsfraktionschef Merz kritisierte das Führungspersonal offen. Aus dem Kabinett gab es Widerspruch.

Die historische Schlappe bei der Landtagswahl in Thüringen entfacht den Machtkampf und Richtungsstreit in der CDU aufs Neue. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz wertete das Wahlfiasko für CDU und SPD in Thüringen als "großes Misstrauensvotum" gegen die Große Koalition in Berlin. Dabei stehe ganz überwiegend Kanzlerin Angela Merkel im Mittelpunkt der Kritik, die "politische Führung und klare Aussagen" vermissen lasse, sagte er am Montagabend im ZDF. "Wir sind in einer ganz schwierigen Situation", sagte Merz. Er kritisierte das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht". Die "Untätigkeit und die mangelnde Führung" Merkels lege sich seit Jahren wie ein Nebelteppich über das Land. Das könne so nicht weitergehen.

"Ich teile die Kritik von Merz nicht", widersprach Innenminister Horst Seehofer. Die Union sei "fraglos in einer schwierigen Lage", sagte er am Rande der G6-Innenministerkonferenz in München. Seehofer betonte, das Thema darüber hinaus nicht weiter kommentieren zu wollen: "Aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist."

Gesundheitsminister Spahn verteidigte die Arbeit der GroKo.

Ähnlich äußerte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn: Wenn er sich die Halbzeitbilanz der Großen Koalition anschaue, "dann finde ich, hat diese Bundesregierung ziemlich viel umgesetzt", sagte das CDU-Präsidiumsmitglied. Spahn rief seine Partei zur Sacharbeit auf. "Gute Sachdebatten mit Profil machen immun gegen Personaldebatten", sagte Spahn. Mit guten Debatten in der Sache und Entscheidungen zum Wohl der Bürger könne die CDU das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen - "wenn wir alle sechs Monate Personal- und Verfahrensdebatten führen, nicht".

Kirsten Girschick, ARD Berlin, zu den Diskussionen in der CDU

tagesschau 12:00 Uhr, 29.10.2019





Erscheinungsbild der GroKo "grottenschlecht"

Von seiner Kritik ausgenommen hatte Merz die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie habe keine so negative Rolle gespielt. Er habe ihr seine Unterstützung zugesagt, "und dazu stehe ich auch in schwierigen Zeiten".

Allen innerparteilichen Angriffen zum Trotz hatte die CDU-Vorsitzende ihren Führungsanspruch untermauert. Im Bundesvorstand habe Junge-Union-Chef Tilman Kuban "die Führungsfrage gestellt", sagte Kramp-Karrenbauer. Sie forderte interne Kritiker auf, im Streit um die Kanzlerkandidatur 2021 öffentlich Farbe zu bekennen. Sie wolle diese Entscheidung dem Parteitag im nächsten Jahr vorlegen. Wer immer meine, die Frage müsse jetzt entschieden werden, habe auf dem Parteitag in knapp vier Wochen dazu Gelegenheit.

Kuban hatte in den tagesthemen betont: "Ich stelle Kramp-Karrenbauer nicht infrage." Er habe lediglich gesagt, "dass wir eine Führungsdebatte in Deutschland haben, dass eine unklare Führungsfrage da ist, insbesondere in der Frage, wer für uns zukünftig im Kanzleramt arbeiten soll, darum geht es, es geht nicht um die Parteivorsitzende". Kramp-Karrenbauer sei die rechtmäßig gewählte Parteivorsitzende, und die JU werde sie bei der Erneuerung der CDU unterstützen.

Der Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann, zeigte sich im Deutschlandfunk dankbar für Kubans Einlassung. Es stehe ein Elefant im Raum, sagte er. "Jeder spricht es hinter vorgehaltener Hand an, aber keiner traut sich, diese Frage mal offen zu stellen". Nun sei besagter Elefant angesprochen worden, und Kramp-Karrenbauer habe auf die Frage eine klare Antwort gegeben, so Linnemann. "Erstens, es gibt keinen Automatismus, dass es der Parteivorsitzende automatisch wird. Und zweitens hat sie gesagt, dass es in der CDU schon immer so war, dass der Parteivorsitzende gleichzeitig Kanzler war. Das heißt, sie hat ihren Anspruch noch einmal erneuert, aber gleichzeitig gesagt, es gibt keinen Automatismus".

Mit Informationen von Franka Welz, ARD-Hauptstadtstudio

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. Oktober 2019 um 12:00 Uhr.