Zur Person

Wolfgang Schroeder ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel. Er leitet dort das Fachgebiet "Politisches System der BRD - Staatlichkeit im Wandel". Außerdem ist er Research Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin, wo er in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung forscht. Schroeder gehört der Grundwertekommission der SPD an.