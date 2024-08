Nach Messerangriff in Solingen Debatte über schärferes Waffenrecht Stand: 25.08.2024 12:27 Uhr

Können Taten wie die von Solingen durch ein schärferes Waffenrecht verhindert werden? Inzwischen fordern Politiker mehrerer Parteien bessere Konzepte und Messerverbote. Die Polizei mahnt zu einer differenzierten Debatte über das Thema.

Durch den Messerangriff von Solingen hat die Debatte über das Tragen von Stichwaffen in der Öffentlichkeit wieder Fahrt aufgenommen. Die Union fordert von der Bundesregierung Maßnahmen zum besseren Schutz vor Messerangriffen. „Die Bundesinnenministerin und der Bundesjustizminister müssen nun endlich ein tragfähiges Konzept vorlegen, wie sie die ansteigende Messergewalt bei jungen Männern effektiv bekämpfen wollen", sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag Thorsten Frei der Rheinischen Post.

Dem CDU-Politikers zufolge könnten dazu Messerverbotszonen und Verschärfungen des Waffenrechts zählen. Auch die Polizei sollte mehr Befugnisse erhalten. Konkret fordert Frei "anlassunabhängige Messerkontrollen" zu ermöglichen.

FDP öffnet sich für schärferes Waffenrecht

Nach langem Zögern scheint auch die FDP bereit zu sein, über Messerverbote zu diskutieren. In der Bild am Sonntag kündigte Bundesjustizminister Marco Buschmann an, dass sich die Bundesregierung mit dem Thema beschäftigen wolle.

"Wir werden nun in der Bundesregierung darüber beraten, wie wir den Kampf gegen diese Art der Messer-Kriminalität weiter voranbringen", so der FDP-Politiker. Die FDP hatte zuvor Vorschläge von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Rechtsverschärfungen abgelehnt.

Klingbeil und Habeck fordern Messerverbot

Die anderen Ampel-Parteien waren bereits für schärfere Regeln für den Gebrauch von Messern. Jetzt fordert der SPD-Chef eine deutliche Ausweitung von Messerverbotszonen.

"Der wahrscheinliche Terrorangriff zeigt: Deutschland hat ein Problem mit Messergewalt“, sagte Lars Klingbeil der Bild am Sonntag. Er fordert ein komplettes Messerverbot auf Straßen: "Für mich gibt es keinen Grund, warum Menschen Stichwaffen im Alltag mit sich führen", so Klingbeil.

Ähnlich sieht das auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. "Hieb- und Stichwaffen braucht niemand in Deutschland in der Öffentlichkeit. Wir leben nicht mehr im Mittelalter", so Habeck.

Polizei mahnt zu differenzierter Debatte

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) mahnte eine differenzierte Debatte über die Bekämpfung von Messergewalt an, die zwischen gezielten Angriffen und Affekttaten unterscheidet. "Wir müssen die Debatte über die zunehmende Messergewalt von der Debatte über die Tat in Solingen trennen", sagte BDK-Bundeschef Dirk Peglow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Der Täter hätte sich von Messerverbotszonen und von einem generellen Messerverbot nicht aufhalten lassen. Er hat den bisherigen Erkenntnissen zufolge gewusst, was er tut", fügte der Polizeigewerkschafter hinzu. Der Großteil von Vorfällen von Messergewalt finde aber im Affekt statt, weil Auseinandersetzungen eskalierten.