Regierungserklärung von Scholz "Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung" Stand: 02.03.2023 09:59 Uhr

Ein Jahr nach seiner "Zeitenwende"-Rede hat Bundeskanzler Scholz die Souveränität der Ukraine betont. Forderungen nach Friedensverhandlungen erteilte er eine Absage. China warnte er vor Waffenlieferungen an Russland.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Recht der Ukraine auf Souveränität verteidigt. Es werde keinen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben, sagte Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag ein Jahr nach seiner "Zeitenwende"-Rede.

"Man schafft auch keinen Frieden, wenn man hier in Berlin 'Nie wieder Krieg' ruft - und zugleich fordert, alle Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen", sagte er. "Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine."

Keine Verhandlungen mit "Waffe an der Schläfe"

Forderungen nach Friedensverhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erteilte er eine Absage: "Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln - außer über die eigene Unterwerfung".

Von Russland forderte er die "Wiederherstellung internationalen Rechts" - es spreche jedoch nichts dafür, dass Putin bereit wäre zu verhandeln.

Botschaft an Peking: "Liefern Sie keine Waffen!"

Kanzler Scholz forderte China auf, sich für einen Frieden in der Ukraine zu engagieren. "Meine Botschaft an Peking ist klar: Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen. Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland", sagt er im Bundestag.

Scholz bekannte sich erneut zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Dazu sei generell eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt erforderlich, sagt er. Er habe seine Zusage gegeben, und "diese Zusage ... gilt".

Hilfe für Rüstungsindustrie, Garantien für die Ukraine

Der Rüstungsindustrie sagte er Hilfen zu, damit sie eine "laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition" aufbauen kann. "Das erfordert langfristige Verträge und Anzahlungen, um Fertigungskapazitäten aufzubauen." Man brauche eine schnelle, planbare und leistungsfähige Beschaffung von Rüstungsgütern für die Bundeswehr und andere europäische Armeen.

Der Ukraine stellte der Kanzler Sicherheitsgarantien der Verbündeten für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht. Die Bundesregierung werde der Ukraine "helfen", dass es zu einem Frieden kommt, sagte er. "Deshalb sprechen wir mit Kiew und weiteren Partnern auch über künftige Sicherheitszusagen für die Ukraine." Solche Sicherheitszusagen setzten aber zwingend voraus, dass sich die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich verteidigt.

Am 27. Februar 2022 hatte Scholz drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Bundestag eine Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik angekündigt. Unter anderem versprach er 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Aufrüstung der Bundeswehr.