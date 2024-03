Fahndung nach Ex-RAF-Terroristen Studentenwohnheim in Berlin durchsucht Stand: 05.03.2024 09:39 Uhr

Die früheren RAF-Terroristen Garweg und Staub bleiben untergetaucht. Die Polizei setzte die Fahndung nach ihnen in Berlin fort. Im Stadtteil Friedrichshain gab es eine Durchsuchung in einem Studentenwohnheim.

Die Polizei sucht weiter nach den beiden untergetauchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Derzeit konzentriert sich die Fahndung offenbar auf den heute 55 Jahre alten Garweg. In der Nacht durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei eine Wohnung in einem Berliner Studentenwohnheim.

Wie das federführende Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilte, sei der Einsatz in dem Wohnheim an der Straße der Pariser Kommune im Stadtteil Friedrichshain beendet. Es habe keine Festnahmen gegeben. Weitere Details zu der Durchsuchung nannte die Behörde nicht.

Im gleichen Stadtteil setzte die Polizei den Angaben zufolge auch die Durchsuchung einer Wohnung in der Grünberger Straße fort. Die Wohnung war bereits in den vergangenen beiden Tagen auf Hinweise durchsucht worden. Zu möglichen Spuren machte das niedersächsische Landeskriminalamt jedoch keine Angaben.

Mehrere Wohnungen und Bauwagen-Gelände durchsucht

Die beiden Gesuchten sollen zusammen mit der am vergangenen Montag festgenommenen Daniela Klette der dritten Generation der linksextremistischen Terrorgruppe Rote Armee Fraktion (RAF) angehört haben und seit mehr als 30 Jahren untergetaucht sein. Dem Trio werden mehrere versuchte und verübte Raubüberfälle vorgeworfen, die sie begangen haben sollen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Diese Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Verden geführt. Doch auch die Bundesanwaltschaft führt eine Reihe von Verfahren, in denen die drei Gesuchten die Beschuldigten sind. Durch aktualisierte Haftbefehle, zuletzt 2018, wurde die Verjährung teilweise unterbrochen. Soweit es um den Vorwurf des (versuchten) Mordes geht, ist eine Verjährung ohnehin ausgeschlossen.

In den vergangenen Tagen hatte es in Berlin-Friedrichshain bereits mehrere Polizeieinsätze gegeben: Neben einer Wohnung in der Corinthstraße wurde auch ein Bauwagen-Gelände am Markgrafendamm durchsucht. Hier soll Garweg zeitweise und wohl unter falscher Identität gewohnt haben. Sein mutmaßlicher Wohnwagen wird derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Garweg mittlerweile "richtig auf der Flucht"

Die Ermittler gehen davon aus, dass durch die derzeitige Fahndung vor allem Garweg zunehmend unter Druck geraten könnte. Der 55-Jährige befinde sich nun "richtig auf der Flucht", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden in Niedersachsen. Am Montag appellierte die Polizei an den Flüchtigen, sich zu stellen.

Sowohl von Garweg als auch von Burkhard waren nach der Festnahme Klettes neue Fahndungsfotos veröffentlicht worden. Die Polizei erhofft sich dadurch Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden mutmaßlichen Ex-RAF-Mitglieder.

Die 65 Jahre alte Klette war in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden, wo sie unter dem falschen Namen "Claudia Ivone" lebte. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fand die Polizei eigenen Angaben nach "schwere Kriegswaffen". Seitdem sitzt Klette in Untersuchungshaft und schweigt nach Informationen von ARD-Hauptstadtstudio und SWR zu den Vorwürfen.

Mit Informationen von Michael Götschenberg und Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperten