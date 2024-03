Suche nach Ex-RAF-Terroristen Neue Fahndungsfotos stammen aus Wohnung von Klette Stand: 04.03.2024 15:56 Uhr

Die neuen Fotos der ehemaligen RAF-Terroristen Garweg und Staub wurden in der Wohnung der kürzlich verhafteten Ex-Terroristin Klette gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Fahndungsdruck durch die Bilder erhöht.

Die zur Fahndung nach den gesuchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub veröffentlichten neuen Fotos stammen aus der Wohnung der Ex-Terroristin Daniela Klette. Das bestätigte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen. Die 65-Jährige Klette war vor einer Woche in Berlin gefasst worden. Ihre Wohnung wird laut Staatsanwaltschaft Verden noch immer untersucht.

Einige der in der Wohnung gefundenen mutmaßlichen Fotos von Garweg seien aus dem laufenden Jahr, sagte die LKA-Sprecherin. Die neuen Fotos hätten den Fahndungsdruck auf Garweg erhöht. An Staub seien die Ermittler allerdings weniger dicht dran, räumte die Sprecherin ein. Bislang war unklar, wie die Ermittler an die Bilder gekommen sind.

Aktuelles Foto soll Garweg zeigen

Das aktuelle Foto zeigt laut Landeskriminalamt mutmaßlich Garweg zwischen zwei Hunden auf einem Sofa sitzend und essend. Früheren Angaben zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass Garweg und Klette persönlichen Kontakt zueinander hatten.

Zusätzlich wurden technisch verfremdete Bilder von Garweg veröffentlicht. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte Burkhard Garweg sein Aussehen verändert hat", hieß es in einer LKA-Mitteilung. Die Ermittler veröffentlichten daher unterschiedliche Versionen desselben Fotos, auf denen Garweg entweder mit einer Kappe, einer Glatze oder einer Brille zu sehen ist.

Weitere Durchsuchungen, aber keine Festnahmen

Bei der Fahndung nach Garweg und Staub hatte die Polizei am Morgen eine weitere Wohnung im Berliner Stadtteil Friedrichshain durchsucht. Bei der Aktion in der Corinthstraße gab es nach Angaben der Sprecherin des LKA Niedersachsen aber keine Festnahmen. Die Ermittler hätten einen Menschen angetroffen, von den Gesuchten sei aber niemand dort gewesen.

Informationen des rbb zufolge wurde außerdem eine zweite Wohnung im selben Stadtteil ein weiteres Mal durchsucht. Bereits am Sonntag waren in Berlin-Friedrichshain eine Wohnung und ein Bauwagengelände durchsucht worden.

Trio soll Raubüberfälle verübt haben

Das LKA hatte zuletzt die Fahndungsmaßnahmen um die gesuchten früheren RAF-Mitglieder Garweg und Staub deutlich intensiviert. Garweg, Staub und Klette sollen gemeinsam bewaffnete Überfälle verübt haben, unter anderem auf Geldtransporte, um ihr mehr als 30 Jahre dauerndes Leben im Untergrund zu finanzieren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich auch die beiden gesuchten Männer in Berlin aufhalten könnten. Die mit sechs Haftbefehlen gesuchte Klette war in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden und kam nach einer Identifizierung durch Fingerabdrücke in Untersuchungshaft. Die mittlerweile 65 Jahre alte Frau soll jahrelang unerkannt in Berlin gelebt haben.

Mitglieder der dritten RAF-Generation

Alle drei gesuchten Personen sollen der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion angehören. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet, sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt.

Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschland. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst.