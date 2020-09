Das Mainzer Unternehmen Biontech hat im Rennen um den Corona-Impfstoff eine weitere Hürde genommen. Der gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelte Impfstoffkandidat darf in Deutschland getestet werden.

Bei der Suche nach einem Impfstoff, vermelden das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer einen Erfolg: Sie dürfen ihr mögliches Mittel auch in Deutschland testen. Das Paul-Ehrlich-Institut habe eine klinische Studie genehmigt, so Biontech. Neben dem Tübinger Unternehmen Curevac sind die Mainzer das zweite deutsche Unternehmen, das im Rennen um einen Corona-Impfstoff in die wichtige Phase der klinischen Studie in Deutschland einsteigen darf.

Das Studienzentrum in Deutschland ist für Biontech und Pfizer ein Baustein einer weltweiten klinischen Studie mit 30.000 Menschen. Die Probanden erhalten entweder den Impfstoff oder ein Placebo. Dabei geht es neben Wirkung und Nebenwirkung auch um die Frage, wie der mögliche Impfstoff dosiert werden sollte.

Zulassungsprozess beschleunigen

Sollte die klinische Studie die Wirksamkeit des Impfstoffes bestätigen, könnte ein Studienzentrum in Deutschland den Zulassungsprozess hierzulande beschleunigen. Biontech und Pfizer planen, die Zulassung im Oktober zu beantragen. Stimmen die Behörden dem zu, könnten die beiden Unternehmen nach eigenen Angaben bis Ende des Jahres 100 Millionen Impfstoffdosen produzieren.