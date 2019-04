Noch wird über eine Impfpflicht für Masern gestritten, doch das reicht Ärztepräsident Montgomery nicht. Er fordert, die Impfung auch gegen weitere Krankheiten verpflichtend zu machen.

Kinder sollten aus Sicht von Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery nicht nur gegen Masern, sondern auch gegen weitere Krankheiten verpflichtend geimpft werden. Nur so sei es möglich, Krankheiten auszurotten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Eine Impfpflicht auf einzelne Krankheiten zu begrenzen, ist schon deshalb problematisch, weil heute in der Regel Mehrfachimpfstoffe verwendet werden und Präparate gegen einzelne Krankheiten gar nicht mehr zur Verfügung stehen", erklärte er. Alle Impfungen, die die Ständige Impfkommission für Kinder empfiehlt, sollten verpflichtend werden.

Schulverbot für nicht geimpfte Kinder

Die zuständige Kommission des Robert-Koch-Instituts empfiehlt derzeit unter anderem einen Vierfach-Impfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken sowie einen Sechsfach-Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b sowie Hepatitis B. Ein einzelner Impfstoff gegen Masern ist dem Bericht zufolge in Deutschland nicht verfügbar und müsste importiert werden.

Montgomery fordert praxistaugliche Strategien. So schlägt er vor, den Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten oder Schulen für Kinder, die nicht geimpft seien, zu verbieten. "Zwar steht die Impfpflicht dann im Zweifel im Konflikt mit der Schulpflicht", sagte der Ärztepräsident. Aber dieses Problem müsse die Politik lösen.

Bundesregierung für Impfpflicht für Masern

Die Bundesregierung bereitet Vorschläge für eine Impfpflicht vor, die Gesundheitsminister Jens Spahn im Mai vorlegen will. Er hatte sich grundsätzlich für verpflichtende Masern-Impfungen für Kinder in Kitas und Schulen ausgesprochen. Auch die SPD unterstützt das. Masern sind hochansteckend und können in seltenen Fällen auch tödlich verlaufen.