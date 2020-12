Priorisierung des RKI Corona-Impfung in sechs Stufen

Die Ständige Impfkommission empfiehlt, die Bevölkerung in einer festen Reihenfolge zu impfen. Dafür hat sie sechs Kategorien entworfen. Wer zu welcher Gruppe gehört und wie es jetzt weitergeht - ein Überblick.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Nach welchen Kategorien wird festgelegt, wer als erstes geimpft wird?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut hat sechs Kategorien erstellt, in die sie die Bevölkerung je nach Dringlichkeit eingeordnet hat. Dabei orientierte sie sich in erster Linie am Alter, aber auch an möglichen Vorerkrankungen und an den beruflichen Tätigkeiten. In den ersten fünf Kategorien, die eine erhöhte Priorität haben, sind jeweils zwischen 5,5 Millionen und neun Millionen Menschen aufgeführt. Der Großteil der Bevölkerung - rund 45 Millionen Menschen - ist in der untersten Kategorie mit einer "niedrigen Priorisierung" eingeteilt. Diese Empfehlung ist noch nicht endgültig. Das Bundesgesundheitsministerium, das darüber entscheidet, lässt sich bei seinen Überlegungen auch noch von anderen Experten beraten.

Welche Personen sollen als erstes geimpft werden?

Alle Menschen im Alter von über 80 Jahren gehören zur ersten Gruppe - ihnen wird eine "sehr hohe Priorität" zugeschrieben. Die Gruppe umfasst außerdem Heimbewohner, Pflegekräfte im ambulanten und stationären Bereich sowie Beschäftigte in Notaufnahmen und Covid-19-Stationen, ebenso andere Beschäftigte in Pflegeheimen, Personen mit Behinderungen und Demenzpatienten sowie deren Betreuungspersonal. Diese Personengruppen hätten ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe oder seien beruflich besonders exponiert oder hätten engen Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen, schreibt die Stiko in ihrem 62-seitigen Bericht. Insgesamt umfasse die Gruppe mehr als 8,6 Millionen Menschen.

Wer gehört noch zu den ersten Impfanwärtern?

Rund sechs Millionen Menschen wird eine "hohe Priorität" zugeschrieben; sie sind in der zweithöchsten Kategorie eingeordnet. Das sind alle Personen im Alter von 76 bis 80 Jahren. Darüber hinaus Personal mit hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen - etwa in Notaufnahmen -, Personen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung in Institutionen sowie Menschen, die in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung tätig sind.

Wer folgt dann?

Wer gehört zu den anderen Kategorien?

In der vierten Kategorie ("erhöhte Priorität") sind alle Personen im Alter von 66 bis 70 Jahren gelistet. Außerdem Menschen mit Vorerkrankungen mit moderatem Risiko und deren engste Kontaktpersonen, Personal mit niedrigem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher. Zudem noch alle in prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen, beispielsweise Saisonarbeiter oder Beschäftigte in der Fleisch verarbeitenden Industrie. Insgesamt seien das rund 6,9 Millionen Menschen, so das RKI. Die fünfte Kategorie ("gering erhöhte Priorität") umfasst alle Menschen im Alter von über 60 bis 65 Jahren. Außerdem die Beschäftigten im Einzelhandel, Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen sowie Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur - dazu zählen etwa Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, ÖPNV oder Abfallwirtschaft. Insgesamt sind das rund neun Millionen Menschen. Alle übrigen Personen gehören der untersten Kategorie ("niedrige Priorität") an - etwa 45 Millionen Menschen.

Kann die Priorisierung noch geändert werden?

Wie ist das weitere Vorgehen?

Nach dieser Stiko-Empfehlungen folgt nun ein dreitägiges Stellungnahme-Verfahren - bis Donnerstag um 12 Uhr. "Dann wird die Empfehlung veröffentlicht", teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage von tagesschau.de mit. Auf Basis dieser Empfehlung werde dann eine Rechtsverordnung erstellt. "Diese Rechtsverordnung soll noch im Dezember veröffentlicht werden."

Gibt es schon Reaktionen auf die Stiko-Empfehlung?

Wie werden die Menschen zum Impfen eingeladen?

Das genaue Prozedere ist noch nicht bekannt. Es ist geplant, dass für bevorzugte Impfungen in den Impfzentren Atteste von Hausärzten vorgelegt werden müssen, aus denen hervorgeht, dass "ein krankheitsbedingt erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf" in Bezug auf Covid-19 vorliegt. Die Hausärzte lehnen dieses Verfahren jedoch ab, weil es die Praxen überfordern würde. Priorisierungsentscheidungen würden "quasi durch die Hintertür bei den Hausärztinnen und Hausärzten abgeladen".

Steht fest, wann die einzelnen Personengruppen geimpft werden?

Genau steht das noch nicht fest. Klar ist, dass die erste Kategorie direkt am Anfang an der Reihe ist. Das weitere Vorgehen ist vor allem abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen und der Impfbereitschaft der Bürger. Nach einer Umfrage von Infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend wollen 37 Prozent sich auf jeden Fall impfen lassen, wenn ein Impfstoff vorliegt. 34 Prozent halten es für wahrscheinlich, dass sie sich impfen lassen. 29 Prozent gaben hingegen an, dass sie sich "wahrscheinlich nicht" oder "auf gar keinen Fall" impfen lassen wollen. Bereitschaft zur Impfung gegen Corona? Diese Zahlen sind möglicherweise nicht ausreichend für eine "Herdenimmunisierung". Nach Ansicht von Experten ist eine Immunisierung von etwa zwei Dritteln der Bevölkerung nötig, um die Verbreitung von Corona aufzuhalten.