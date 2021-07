Bundespräsident in Erftstadt "Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz"

Bundespräsident Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Laschet haben das schwer vom Hochwasser betroffene Erftstadt besucht. Steinmeier dankte den Hilfskräften und forderte Solidarität. Laschet versprach unbürokratische Hilfe.

Nach der Unwetterkatastrophe sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im von starken Überschwemmungen betroffenen Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen eingetroffen. Die beiden Politiker sprachen unter anderem in der dortigen Feuerwehrleitzentrale mit Helferinnen und Helfern.

Steinmeier rief die Bürgerinnen und Bürger zum Zusammenhalt auf. "In Zeiten der Not steht unser Land zusammen", sagte der Bundespräsident in Erftstadt. "Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz", sagte er mit Blick auf die Opfer der Überflutungen. "Der Schaden ist groß, die Aufräumarbeiten werden dauern - und die Unterstüzungsbereitschaft muss anhalten."

Dank "im Namen aller Deutschen"

Steinmeier dankte den Hilfskräften vor Ort. Viele hätten "bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet", sagte der SPD-Politiker. Er sprach den Helferinnen und Helfern seinen tief empfundenen Dank aus "im Namen aller Deutschen". Der Ruf nach Hilfe aus allen Teilen der Region sei "groß und drängend", sagte Steinmeier.

Möglicherweise würde erst in Wochen geklärt werden können, wie groß die Schäden sind, sagte Steinmeier. "Vielleicht erst zu einer Zeit, in der das Hochwasser, die Katastrophe, die Tragödie, die viele Menschen hier erlebt haben, schon gar nicht mehr die Titelseiten der deutschen Tageszeitungen bestimmen."

"Werden alles tun, damit wieder aufgebaut werden kann"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet versprach bei einem Besuch in Erftstadt Direkthilfe für die vom Hochwasser betroffenen Menschen. Es werde "sehr unbürokratisch Geld ausgezahlt", sagte der Unions-Kanzlerkandidat bei einem Besuch in der besonders betroffenen Stadt. Danach werde man zusammen mit dem Bund strukturell den Städten helfen müssen, den Wiederaufbau zu bewerkstelligen, so Laschet.

Ganz Deutschland werde helfen, sagte Laschet: "Wir werden alles tun, damit wieder aufgebaut werden kann." Das Hochwasser sei eine "Jahrhundertkatastrophe" und es sei eine "nationale Aufgabe", der betroffenen Region zu helfen. Land und Kommunen könnten dies nicht allein stemmen.

Merkel besucht betroffene Gebiete

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel plant nach Angaben aus dem Kanzleramt einen "baldigen Besuch im Katastrophengebiet". Merkel werde am Sonntag die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz besuchen, bestätigte die Staatskanzlei in Mainz der Nachrichtenagentur dpa.

Am Montag will dann Bundesinnenminister Horst Seehofer die Katastrophengebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz besuchen. Bereits vor Ort ist Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Sie reiste nach dem Abbruch ihres Urlaubs in die Krisengebiete. Wie eine Sprecherin mitteilte, will sich die Parteichefin dort über die Lage der Menschen informieren. Dabei verzichte sie bewusst auf Pressebegleitung oder öffentliche Auftritte.