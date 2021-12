Nachfolger von Ischinger Heusgen wird Chef der Sicherheitskonferenz Stand: 06.12.2021 17:44 Uhr

Nach 14 Jahren gibt Wolfgang Ischinger die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Auf ihn folgt im Frühjahr 2022 Christoph Heusgen - der unter anderem langjähriger Sicherheitsberater von Kanzlerin Merkel war.

Christoph Heusgen wird künftig die Münchner Sicherheitskonferenz leiten. Heusgen war langjähriger Sicherheitsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und zuletzt ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen.

Der heute 66-Jährige, der als Sherpa Merkels zahlreiche internationale Gipfel vorbereitet hatte, folgt an der Spitze der Stiftung auf Wolfgang Ischinger, der die Leitung der international hochkarätig besetzten Konferenz seit 2008 inne hatte. Ischinger bleibe Präsident des Stiftungsrates, teilte die Konferenz mit.

Amtsübergabe im Februar 2022

Die Amtsübergabe solle nach der nächsten Sicherheitskonferenz im Februar 2022 vonstatten gehen. Ischinger schlug Heusgen dem Stiftungsrat selbst als seinen Nachfolger vor. Es sei an der Zeit, die Leitung an "eine neue Generation" zu übergeben, erklärte der 75-jährige Ex-Diplomat. "Ich freue mich, mit Christoph Heusgen einen Nachfolger gefunden zu haben, der nach langen Jahren als außenpolitischer Berater im Bundeskanzleramt und danach als UN-Botschafter in New York weltweit exzellent vernetzt ist und als Experte geschätzt wird", sagte Ischinger über seinen Nachfolger.

Ischinger zog im "Handelsblatt" eine positive Bilanz seiner Zeit an der Spitze der Sicherheitskonferenz: Er habe mit seinem Team "enorm viel bewegen und gestalten" können, sagte er der Zeitung.

Heusgen: "Eine große Ehre"

Heusgen erklärte, er freue sich auf seine "spannende" neue Aufgabe. Es sei eine große Ehre das Erbe Ischingers anzutreten, der die Sicherheitskonferenz "zum weltweit wichtigsten Forum für Debatten über Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik" gemacht habe. Als Präsident des Stiftungsrates könne Ischinger seine "einzigartige Erfahrung" weiter in die Konferenz einbringen.

Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als eines der weltweit führenden Foren zur globalen Sicherheitspolitik. Zur Hauptkonferenz in München werden jedes Jahr hochrangige Vertreter aus aller Welt geladen, auch US-Präsident Joe Biden hat bereits mehrmals teilgenommen.