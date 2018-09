Hambacher Forst Angespannte Stimmung im Wald

200 RWE-Mitarbeiter auf der einen, etwa 100 Umweltaktivisten auf der anderen Seite: Die Räumung des Hambacher Forstes hat begonnen. Das Waldgebiet soll für den Braunkohle-Tagebau abgeholzt werden.

Von Andreas Josef, WDR

Die Atmosphäre ist angespannt: In sechs Meter Höhe hängt Fredi in einem Klettergurt an einer selbstgebauten Holzkonstruktion mitten im Hambacher Forst. Unter ihm haben sich etliche Polizisten in Sicherheitsausrüstung in Stellung gebracht.

Ein Kranwagen nähert sich, zwei Beamte mit Schutzschilden versuchen, den Aktivisten aus seinem Baumhaus zu holen. Fredi protestiert lautstark: Er ist Aktivist im Hambacher Forst und will die drohende Abholzung des Waldes, direkt neben dem Braunkohle-Tagebau, verhindern.

Polizei rückt in Hambacher Forst vor

Ein uraltes Ökosystem

Der Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen ist das derzeit umstrittenste Waldgebiet Deutschlands. Das uralte Ökosystem wurde im Jahr 973 erstmals urkundlich erwähnt. Dort wachsen geschützte Stieleichen und Hainbuchen, außerdem ist der Wald Heimat für zwölf bedrohte Fledermausarten auf einer Fläche von 12.000 Hektar.

Für den Braunkohle-Tagebau soll ein Großteil des Waldes abgeholzt werden. Die Arbeiten sollten im Herbst beginnen - und genau das wollen Fredi und seine Mitstreiter verhindern.

Die Aktivisten leben seit Jahren in den Baumhäusern und wollen diese nicht verlassen.

Fredis Baumhaus liegt direkt über einem Waldweg. Für den Tagebaubetreiber, das Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerk (RWE), und die Rodungsmaßnahmen ist das ein Hindernis. Deshalb muss es weg. Weil es in der Vergangenheit regelmäßig zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Aktivisten gekommen war, schützt ein Großaufgebot der Polizei die Abrissarbeiten der RWE-Mitarbeiter. Barrikaden und Bauten müssen weichen.

Öfen und Teppichböden in den Baumhäusern

In den Bauten leben seit Jahren die Aktivisten - ein langer und nervenzehrender Protest. Einige haben sogar ihre Wohnungen aufgegeben, verlassen die Baumhäuser auch in eisigen Wintern nicht. Dafür haben sie die Unterkünfte in den Baumkronen mehrere Meter über dem Waldboden sogar mit Öfen ausgestattet, es gibt Wohnzimmer mit Teppichboden. Auf und ab geht es mit Kletterseilen, damit keine Fremden über Leitern eindringen können.

Das Ziel der ganzen Anstrengungen und Entbehrungen: Die Bäume vor der drohenden Rodung schützen, indem sie auf ihnen leben. Emra, eine Aktivistin, sagt, dass Energie durch Kohle Gift sei für die Welt und ein Schritt weg von der Energiewende. Dagegen wolle sie etwas tun.

Unübersichtliche Situation

Die Lage im Hambacher Forst blieb heute weitestgehend friedlich. Es ist allerdings eine unübersichtliche Situation in dem verwinkelten Waldstück. Ab Oktober könnte sich die Lage weiter verschärfen. Denn RWE machte klar, dass die Baumhäuser der Aktivisten in jedem Fall geräumt und abgerissen werden müssten, wenn die Rodung beginnt.

Für Emra ist diese Ankündigung noch kein Grund, den Wald zu verlassen. Sie will weiter für den Hambacher Forst und eine nachhaltige Energiegewinnung stehen. Auf ihrem Baumhaus will sie deshalb auf jeden Fall bleiben, bis die Polizei sie herunter holt.