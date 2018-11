Mehr Hilfe und besserer Schutz für Opfer von häuslicher Gewalt - das will Familienministerin Giffey. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie ein neues Förderprogramm angekündigt. 2017 gab es fast 140.000 Fälle.

Familienministerin Franziska Giffey hat im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF angekündigt, die Hilfsstrukturen für Opfer von Partnerschaftsgewalt verbessern zu wollen. Dafür solle unter anderem ein Förderprogramm in Höhe von sechs Millionen Euro aufgelegt werden. Dieser Betrag werde in den Folgejahren weiter erhöht. 2017 wurden fast 140.000 Frauen und Männer von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt oder bedroht.

Familienministerin Giffey erklärt die höheren Fallzahlen mit einer neuen Erhebungsmethode.

"Die Täter kommen aus allen Schichten"

Giffey wies darauf hin, dass in den 350 Frauenhäusern und rund 600 Beratungsstellen pro Jahr rund 30.000 Menschen geholfen werde. Eine ähnliche Zahl melde sich jedes Jahr am anonymen Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen". Das Angebot ist kostenlos unter 08000 116016 zu erreichen.

Laut der Familienministerin sind 82 Prozent der Betroffenen von Gewalt in Partnerschaft Frauen. In 18 Prozent seien Männer das Opfer. Allerdings gehe man davon aus, dass lediglich 20 Prozent der Betroffenen Hilfe suchen. "Die Täter kommen aus allen Schichten", sagte Giffey. Am Mittag will sie eine Erhebung ihres Ministeriums zur Partnerschaftsgewalt vorstellen.

Höhere Zahlen durch neue Berechnung

Der "Spiegel" hatte am Wochenende gemeldet, dass 2017 im Schnitt alle zwei bis drei Tage eine Frau von ihrem aktuellen oder früheren Lebensgefährten getötet wurde.

2016 waren rund 109.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Die Steigerung im vergangenen Jahr erklärt sich laut Giffey vor allem dadurch, dass neue Kategorien in die Statistik aufgenommen wurden. "Zum Beispiel Freiheitsberaubung, Zwangsprostitution und Zuhälterei - rechnet man die heraus, ist der Anteil nahezu stabil."