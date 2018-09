Nach Maaßen-Beförderung Koalitionäre suchen Rettung der GroKo

Aus der SPD erhält Parteichefin Nahles Unterstützung, den Fall Maaßen noch einmal zu verhandeln. CDU-Vize Bouffier mahnt zum Erhalt der Großen Koalition. Kanzlerin Merkel forciert eine schnelle Entscheidung noch am Wochenende.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat den Vorstoß seiner Parteivorsitzenden Andrea Nahles für Neuverhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gelobt. "Sie hat erkannt und offen eingeräumt, dass das Ergebnis der Beratungen mit Merkel und Seehofer mit dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen nicht vereinbar war", sagte Weil. Nahles habe "die vielen kritischen Stimmen in der Bevölkerung, in der SPD und in den Medien sehr ernst genommen".

Auch SPD-Vize Manuela Schwesig begrüßte den Schritt. Die Entscheidung, Maaßen einerseits aus mangelndem Vertrauen abzuberufen und andererseits zum Staatssekretär zu befördern, habe zu "Vertrauensverlust in der Bevölkerung" geführt. "Deshalb muss es erneut Gespräche geben und eine vernünftige Lösung gefunden werden."

Merkel stimmt Neuverhandlungen über Versetzung von Maaßen zu

Bouffier fordert Ende der Auseinandersetzungen

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier warnte Union und SPD vor einem Bruch der Regierungskoalition. "Die Große Koalition hat nur Bestand, wenn alle begreifen, dass jetzt Schluss ist mit den Auseinandersetzungen", sagte Hessens Ministerpräsident, der im Oktober eine Landtagswahl hat, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, war so unnötig wie ein Kropf", sagte Bouffier. Deutschland brauche eine stabile Regierung. "Aber die Entscheidung für eine bestimmte Koalition ist keine Ewigkeitsentscheidung. Alles hat seine Grenzen."

Bouffier griff allerdings auch CSU-Chef Horst Seehofer an, der zu "einsamen, überraschenden Entscheidungen" neige.

Bundespolizei-Gewerkschaft kritisiert die Neuverhandlung

Der Vorsitzende der Bundespolizei-Gewerkschaft, Ernst G. Walter, hat die Neuverhandlung von Maaßens Beförderung dagegen scharf kritisiert. Semantische Differenzen würden hier aus purem parteipolitischen Kalkül zu Staatskrisen hochstilisiert und auf höchster Ebene getroffene Vereinbarungen wegen fallender Umfragewerte von heute auf morgen wieder infrage gestellt, sagte Walter dem "Handelsblatt".

Zugleich werde dabei versucht, einen hochverdienten und erfolgreichen Beamten ohne jede Rücksicht auf den dahinter stehenden Menschen regelrecht zu vernichten. Das sei "einfach nur noch widerlich". Er könne nur hoffen, dass zumindest Seehofer "weiter hinter den kompetenten aber auch kritischen Chefs seiner Sicherheitsbehörden steht", sagte Walter. Die berechtigte Kritik als auch die nachweisbaren Erfolge von Bundesverfassungsschutz, Bundeskriminalamt (BKA), Bundesnachrichtendienst (BND) und Bundespolizei "scheinen die aktuelle Bundesregierung offensichtlich weniger zu interessieren als parteipolitisch korrektes Auftreten ihrer Behördenchefs", kritisierte er.

Nahles lehnte zwei Vorschläge Seehofers ab

Die drei Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD - Angela Merkel, Nahles und Seehofer hatten sich am Dienstag auf die Ablösung Maaßens als Geheimdienstchef und seine Beförderung zum Staatssekretär im Innenministerium geeinigt. Das hatte vor allem in der SPD großen Unmut ausgelöst. Daraufhin forderte Nahles in einem Brief an Merkel und Seehofer eine Neuverhandlung der Beförderung Maaßens.

Nun wurde bekannt, dass Seehofer bei dem Dreiergipfel zwei Lösungsvorschläge für den Fall des Verfassungsschutz-Präsidenten gemacht hatte. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, schlug Seehofer nicht nur vor, dass Maaßen mit dem SPD-nahen BKA-Chef Holger Münch die Posten tauscht - was Nahles kategorisch abgelehnt hatte. Laut "Bild" schlug Seehofer auch vor, Maaßen könne Beauftragter des Ministers für Sicherheit und internationale Zusammenarbeit werden. Dies habe Nahles ebenfalls abgelehnt.

Merkel für tragfähige Lösung

Merkel stellte eine schnelle Lösung in Aussicht. Angesichts der vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen sei eine volle Konzentration auf das Regierungshandeln nötig, sagte sie in München. "Wir wollen eine gemeinsame und tragfähige Lösung finden im Laufe des Wochenendes."

Nahles schrieb in ihrem Brief, dass die SPD die Arbeit in der Koalition erfolgreich fortführen wolle. Hingegen sagte Juso-Chef Kevin Kühnert der "Welt": "Die Koalition muss nicht um jeden Preis erhalten werden." Nahles müsse hart verhandeln, Maaßen müsse in den Ruhestand geschickt werden.