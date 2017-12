GroKo, Minderheitsregierung, Neuwahlen - oder doch ganz anders? SPD-Chef Schulz hat ein Koalitionsmodell ins Spiel gebracht, in dem nur bestimmte Projekte vertraglich vereinbart würden. Andere Vorhaben sollten offen bleiben und dann im Parlament ausverhandelt werden.

In der SPD wird angesichts des Widerstands gegen eine Große Koalition eine bislang noch nicht da gewesene Form der Regierungszusammenarbeit geprüft. Parteichef Martin Schulz erläuterte nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in der Fraktionssitzung ein Modell, bei dem nur bestimmte Projekte im Koalitionsvertrag verankert würden.

Andere Vorhaben würden in dem Modell dagegen bewusst offen bleiben, damit sie im Bundestag diskutiert und ausverhandelt würden. Das würde mehr Raum zur Profilierung geben. So könnten auch aktuelle Strömungen in der Gesellschaft in den vier Jahren einer solchen Regierungskooperation aufgenommen werden, erläuterte Schulz laut dpa.

Die Agentur beruft sich auf Angaben von Sitzungsteilnehmern. Das Modell sei von Schulz eines von mehreren bezeichnet worden.

Gezeichnet von 2013

In der SPD wird heute der Koalitionsvertrag mit der Union von 2013 kritisch gesehen. Auf 185 Seiten legte er detailliert alle Gesetzesvorhaben für die Legislaturperiode fest, die dann vier Jahre lang abgearbeitet wurden. Obwohl viele Gesetze wie etwa die Einführung des Mindestlohns die Handschrift der SPD führten, gelang es den Sozialdemokraten nicht, damit bei den Wählern zu Punkten. Viele Sozialdemokraten fürchten, sich im Falle einer Neuauflage der Großen Koalition erneut nicht genügend profilieren zu können und weiter an Stimmen zu verlieren.

Wenn bestimmte Themen offen bleiben, könnte die SPD - so das Kalkül - beim Ringen um Projekte deutlicher machen, wer wofür steht und was auf wessen Betreiben durchgesetzt wird, notfalls auch mit anderen Mehrheiten. Als ein Beispiel gilt die kurz vor der Bundestagswahl gegen die Union durchgesetzte Ehe für alle, die auch Schwulen und Lesben die Ehe ermöglicht hat.

Merkel setzt auf zügige Beratungen mit der SPD

tagesschau 20:00 Uhr, 11.12.2017, Michael Stempfle, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-355675~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Geht das mit Merkel?

Unklar ist, ob dieses Modell in der Partei mehrheitsfähig ist und ob die Union sich auf eine solche Variante einlassen würde. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Mittag nach einer Vorstandssitzung auf eine rasche Bildung einer stabilen Regierung gedrängt und damit auch der Idee einer Minderheitsregierung eine Absage erteilt. Merkel begründete dies unter anderem mit der Notwendigkeit, in Europa handlungsfähig zu sein und verwies auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles dämpfte dagegen die Erwartungen auf ein schnelles ZUsammenkommen von Union und SPD. Es werde auch nach ersten Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD "auf keinen Fall" feststehen, in welche Richtung es gehen werde, sagte sie nach der Sitzung der Fraktion.

Ab Mittwoch wird es konkreter

An diesem Mittwoch wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD erstmals Gemeinsamkeiten ausloten. Der SPD-Parteitag hatte am Donnerstag ergebnisoffenen Gesprächen mit CDU und CSU zugestimmt. Die Vorbehalte gegen eine erneute große Koalition sind bei den Sozialdemokraten aber groß.

Als Streitpunkt zeichnet sich unter anderem die von der SPD geforderte Einführung einer Bürgerversicherung ab. Während Merkel sagte, dies berge die Gefahr einer "Einheitskasse", kommentierte Nahles dies mit der Bemerkung, hier "muskele" sich jemand auf. Es gehe hier nicht um "Steckenpferdchen" der SPD, sondern um notwendige Verbesserungen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Dezember 2017 um 16:00 Uhr.