In der Corona-Pandemie können andere Infektionen zu zusätzlichen Risiken führen - für den Einzelnen und für das Gesundheitssystem. Eine Grippeimpfung wird deshalb dieses Jahr besonders empfohlen. Aber für wen?

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt es noch nicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) erwartet ihn frühestens Anfang kommenden Jahres - und dann auch nicht direkt für alle. Es sei aber wichtig, einen guten allgemeinen Gesundheitszustand in der Bevölkerung zu erhalten, heißt es. Um bei wieder steigenden Zahlen von Covid-19-Infektionen das Gesundheitssystem zu entlasten. Ein umfassender Impfschutz nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) könne dazu beitragen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht dabei die Grippeimpfung.

Die Hauptrisikogruppe für Covid-19 ist die gleiche wie bei der Influenza: Menschen über 60 Jahre und Patienten mit Grunderkrankungen. Diesen Menschen empfiehlt die STIKO deshalb in diesem Jahr ganz besonders die Grippeschutzimpfung. Darüber hinaus sollte sich medizinisches Personal in Krankenhäusern, Pflege- und Senioreneinrichtungen sowie Schwangere impfen lassen. So kann die Gefahr von Superinfektionen minimiert und das Gesundheitssystem entlastet werden.