Es hagelt Kritik an der Bundesregierung, weil die Impfungen in Deutschland nur langsam vorankommen. Sind die Vorwürfe berechtigt? Und wie könnte sich das ändern? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Von Impfchaos könne keine Rede sein, sagen verschiedene Gesundheitsbehörden der Länder auf Anfrage von tagesschau.de. Das Problem sei allein der knappe Impfstoff. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, die Strategie, in Europa gemeinsam Impfstoff zu bestellen sei richtig gewesen. Allerdings sei die EU mit zu wenig Geld in die Verhandlungen gegangen, habe zu lange verhandelt und auf die falschen Pferde gesetzt. "Wäre Moderna beispielsweise ein französischer Impfstoff, hätten wir sicher noch mehr bestellt", sagt Lauterbach im Gespräch mit tagesschau.de. In Fachkreisen sei früh klar gewesen, dass das ein sehr guter Impfstoff wird. Stattdessen hätten nationale Überlegungen eine Rolle gespielt, was eigentlich nicht hätte sein dürfen.

Auch die Leopoldina-Forscherin Frauke Zipp hatte zuvor die Bestellstrategie der Bundesregierung scharf kritisiert. Sie sprach in einem Zeitungsinterview von "grobem Versagen der Verantwortlichen" und fragte, warum man nicht im Sommer mehr Impfstoff auf Risiko bestellt habe. Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigte das Vorgehen der Bundesregierung in einem Interview mit der "Rheinischen Post": "Das Problem ist nicht die bestellte Menge. Wir haben genug bestellt. Das Problem ist die geringe Produktionskapazität zu Beginn - bei weltweit extrem hoher Nachfrage." Dass es am Anfang knapp sein würde, sei klar gewesen.

Kritik an einem "schleppenden Impfbeginn" in Deutschland kommt aus unterschiedlichen Richtungen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach im ARD-Morgenmagazin von "chaotischen Zuständen" . Deutschland stehe "viel schlechter da als andere Länder". Es sei zu wenig Impfstoff bestellt worden und gebe "kaum vorbereitete Strategien mit den Bundesländern zusammen". Ähnlich äußerten sich unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitspolitiker anderer Parteien.

Ähnlich verhält es sich in Bayern. Dort gäbe es Potenzial für 38.000 Impfungen am Tag an sieben Tagen die Woche, heißt es aus dem bayerischen Gesundheitsministerium. Laut Angaben des RKI konnten dort bislang aber erst gut 66.000 Menschen geimpft werden. Allerdings erfasst die RKI-Statistik die Zahlen mit einer gewissen Verzögerung. Laut bayerischem Gesundheitsministerium sind bereits etwas über 70.000 Menschen geimpft.

Die Länder erklären die bislang geringen Zahlen vor allem mit der mangelnden Verfügbarkeit des Impfstoffs. In Berlin beispielsweise ist - neben den 60 mobilen Impfteams - erst eins der insgesamt sechs Impfzentren in Betrieb, weil nicht genügend Impfstoff da ist, um auch in den anderen Zentren zu starten. Dort wurden - gemäß der vorgegebenen Impfreihenfolge - zunächst Einladungen an die über 90-Jährigen verschickt. Für alle anderen mache die Einladung noch keinen Sinn, sagt der zuständige Impfkoordinator Albrecht Broemme im Gespräch mit tagesschau.de: "Wir können nicht mehr impfen als wir Impfstoff haben."

Knapp 266.000 Impfdosen sind laut Robert Koch-Institut (RKI) bis jetzt bundesweit verimpft worden (Stand 04.01.). Nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass bereits 1,3 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. "Mit der Entscheidung, zuerst in Pflegeheimen zu impfen, war klar, dass es langsamer losgeht. Dort müssen mobile Teams eingesetzt werden, das ist aufwändiger als im Impfzentrum", erklärt Spahn in der "Rheinischen Post". Er sei aber zuversichtlich, dass noch im Januar allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen ein Impfangebot bekämen. Wenn viele sich impfen ließen, habe die Pandemie schon einen Teil ihres Schreckens verloren.

Jedes Bundesland hat für sich geregelt, wie die Termine für Impfungen vergeben werden. In den meisten Ländern werden Menschen mit Impfberechtigung zunächst angeschrieben und können dann telefonisch oder online Termine vereinbaren. In Bayern beispielsweise werden die über 80-Jährigen, die nicht in einem Heim leben per Brief informiert und können telefonisch über die 116 117 Termine machen. Per Postleitzahlabfrage werden sie direkt mit dem zuständigen Impfzentrum verbunden. Zudem gibt es eine eigene Online-Plattform.

Auch in Berlin erfolgt die Einladung zunächst schriftlich, Termine werden mittels Code per Telefon oder online gebucht, ähnlich verläuft es in Bremen.

In Hamburg startet das Impfzentrum in den Messehallen am Dienstag, auch hier ist eine Terminvereinbarung vorab online oder telefonisch notwendig. In Hessen starten die Impfzentren voraussichtlich ab 19. Januar. In Rheinland-Pfalz beginnt die Terminvergabe ab 4. Januar über die Hotline 0800-5758100 oder über die Internetseite impftermin.rlp.de.