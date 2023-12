Google-Charts für Deutschland Viele Fragen zum Krieg in Nahost Stand: 11.12.2023 12:56 Uhr

"Was ist der Gazastreifen?" Das Interesse an dieser Frage hat dem Google-Konzern zufolge 2023 besonders stark zugenommen. Die Kategorie der Prominenten führt in der Bilanz der Suchmaschine Rammstein-Frontmann Lindemann an.

Nutzerinnen und Nutzer der Suchmaschine Google haben zuletzt besonders häufig Informationen zum Krieg in Nahost gesucht. Das geht aus der Jahresstatistik des Internetkonzerns für 2023 hervor, die in Berlin veröffentlicht wurde. Das Thema steht an der Spitze der Rubrik "Schlagzeilen" und führt auch mit der Suche "Was ist der Gazastreifen?" die "Was-Fragen" an. Auf den nächsten Plätzen im Bereich Schlagzeilen folgen das Erdbeben in der Türkei und die Band Rammstein.

Im vergangenen Jahr dominierte der Krieg gegen die Ukraine noch fast alle Rubriken der Google-Jahrescharts für Deutschland. In diesem Jahr landen nur noch wenige Einzelthemen wie die Söldnergruppe Wagner und ihr Anführer Jewgeni Prigoschin auf hinteren Plätzen in den Charts. Der Privatjet des russischen Söldnerführers war im August zwei Monate nach dessen Aufstand gegen die Moskauer Führung nordwestlich von Moskau abgestürzt.

Unter anderem KI und Klima im Fokus

Bei der Jahresstatistik 2023 hat Google erstmals zwei Themenrubriken ausgewiesen, Künstliche Intelligenz (KI) und Klima. Beim Klimaschutz interessierten sich die Nutzerinnen und Nutzer den Angaben zufolge vor allem dafür, was sie persönlich gegen den Klimawandel unternehmen können. In der KI-Rubrik habe die Frage nach dem Text-Roboter ChatGPT im Mittelpunkt des Interesses gestanden, gefolgt von den allgemeineren Fragen "Was ist KI?" und "Was kann KI?".

Im Bereich Promis führt Till Lindemann, Rammstein-Frontsänger, das Ranking an. Er stand in den vergangenen Monaten im Zentrum von Vorwürfen, die er zurückgewiesen hatte. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte im August ihre Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt. Die Behörde ermittelte unter anderem wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mit am meisten gesucht: Wetter und Websites

Die Jahresstatistik von Google umfasst nicht die Themen, die am meisten gesucht wurden. Hier liegen seit Jahren Anfragen nach dem aktuellen Wetter oder Websites wie Amazon, Facebook oder YouTube ganz vorne. Der Jahresrückblick weist die Suchbegriffe aus, die in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den höchsten prozentualen Anstieg im Suchinteresse verzeichnet haben.