In vielen deutschen Städten sind Tausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Sorgen bereitete den Behörden jedoch der mangelnde Corona-Schutz angesichts der unerwartet hohen Teilnehmerzahlen.

Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd kurz nach einem gewaltsamen Polizeieinsatz in den USA sind auch in Deutschland Zehntausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße gegangen.

Allein in Berlin versammelten sich auf dem Alexanderplatz rund 15.000 Menschen zu einer sogenannten Silent Demo ("Stille Demonstration"). Viele der Demonstranten trugen schwarze Kleidung. Wie der rbb unter Berufung auf die Polizei berichtet, verlief die Protestaktion friedlich. Die Beamten hätten jedoch gemahnt, die Mindestabstände aus Schutz vor dem Coronavirus einzuhalten. Ursprünglich waren rund 1500 Teilnehmer für die Demonstration angemeldet worden.

Bei einer Schweigeminute setzten sich die Protestierenden auf den Boden. Sie dauerte genau 8 Minuten und 46 Sekunden. Die Zeit spielt auf den Polizeieinsatz an, in dessen Folge der 46-jährige George Floyd am 25. Mai in Minneapolis ums Leben kam. Genauso lange hatte einer der beteiligten vier Polizeibeamten sein Knie auf den Hals des Schwarzen gedrückt und auch nicht nachgelassen, obwohl Floyd mehrfach warnte, er bekäme keine Luft mehr. Floyd starb kurz darauf in einer Klinik. Seitdem kommt es auch in den USA zu teilweise gewaltsamen Protesten.

Demos in München und Frankfurt wurden aufgeteilt

Auch in München beteiligten sich weit mehr als die offiziell angemeldeten 200 Teilnehmer an der Protestaktion. Die Polizei sprach von bis zu 20.000 Menschen. Wegen der hohen Anzahl an Protestierenden wurden die Kundgebungen schließlich auf den Königsplatz und den benachbarten Karolinenplatz aufgeteilt.

Auch der Römerplatz im Zentrum von Frankfurt am Main hatte sich laut Polizei bereits nach einer Stunde mit Menschen gefüllt. Auch hier musste ein Teil der rund 8000 Demonstranten auf den nahegelegenen Paulsplatz umgeleitet werden.

Proteste gegen Rassismus in Deutschland

tagesschau 17:00 Uhr, 06.06.2020, Eva Macht, SWR





Hamburger Polizei spricht von Attacken auf Polizisten

In Hamburg kamen in der Innenstadt bis zu 9000 Demonstranten zusammen. Die Organisatoren des Protests hatten nur knapp 520 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei appellierte an die Menschen, einen Mundschutz zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Das habe sich angesichts der hohen Teilnehmerzahl allerdings als schwierig gestaltet. Trotzdem stellte sich auch die Polizei bereits vor Beginn des Protests hinter die Aktion. "Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben", twitterte die Behörde.

Am späteren Nachmittag schien es nach dem offiziellen Ende der Demonstration in der Hansestadt jedoch auch zu Ausschreitungen zu kommen. Im Stadtteil Sankt Pauli drohte die Polizei ebenfalls per Tweet den Einsatz von Wasserwerfern an, da Beamte mehrfach bedrängt und beworfen worden seien. Mindestens ein Polizist sei verletzt worden.

Auch von politischer Seite gab es Rückhalt für die Protestaktionen. So hieß es von der rheinland-westfälischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer: "Ich danke denjenigen, die heute dagegen aufstehen und die jeden Tag leben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und zwar jedes Menschen."

Nicht nur in Deutschland hatte es im Laufe des Tages Protestaktionen gegen Rassismus gegeben: So demonstrierten ebenso Tausende Menschen unter anderem in London, Australien oder Kanada.