Innerdeutscher Unterschied Ost-Löhne noch immer deutlich niedriger Stand: 01.10.2022 15:22 Uhr

Auch mehr als drei Jahrzehnte nach der Deutschen Einheit verdienen Menschen laut einer Studie in Ostdeutschland deutlich weniger als Bürger im Westen. Gute Nachrichten gibt es für Arbeitnehmerinnen im Osten.

Beschäftigte in Ostdeutschland verdienen nach einer Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung bei gleicher Qualifikation immer noch deutlich weniger als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Westdeutschland.

Zwar gibt es bei den Tariflöhnen keine wesentlichen Ost-West-Unterschiede mehr, wie die gewerkschaftsnahe Stiftung mitteilte. So lag das tarifliche Entgeltniveau in Ostdeutschland 2021 bei 98 Prozent des West-Niveaus. Die tatsächlich gezahlten Gehälter fielen allerdings in den ostdeutschen Bundesländern um 13,7 Prozent niedriger aus als im Westen.

Große Unterschiede bei technischen Berufen

Für die Studie wertete das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Böckler-Stiftung den Angaben zufolge 188.000 Datensätze des Portals "Lohnspiegel.de" aus. Verglichen wurden die Einkommen von Beschäftigten gleichen Geschlechts, im gleichen Beruf und mit vergleichbarer Berufserfahrung in Ost und West.

Besonders deutliche Gehaltsunterschiede gibt es demnach in vielen technischen Berufen. Maschinenbautechniker mit zehn Jahren Berufserfahrung verdienten im vergangenen Jahr beispielsweise im Osten 690 Euro weniger im Monat als Kollegen im Westen. Bei Maschinenbauingenieuren und -ingenieurinnen betrug der Unterschied sogar 1030 Euro im Monat.

Löhne im Osten seltener tarifgebunden

Eine Hauptursache für das niedrigere Gehaltsniveau sieht WSI-Experte Malte Lübker in der niedrigeren Tarifbindung: "Ostdeutsche Betriebe sind deutlich seltener an einen Tarifvertrag gebunden, als dies im Westen der Fall ist."

Nach Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lag die Tarifbindung der Beschäftigten 2021 in Ostdeutschland bei 45 Prozent, verglichen mit 54 Prozent im Westen. "Der Weg zu fairen Löhnen für alle ostdeutschen Beschäftigten führt deshalb über eine Stärkung der Tarifbindung", betonte Lübker.

Die Daten des Portals "Lohnspiegel.de" beruhen nach Angaben der Böckler-Stiftung auf einer kontinuierlichen Online-Umfrage unter Erwerbstätigen in Deutschland. Für die Analyse wurden 188.191 Datensätze berücksichtigt, die von Januar 2020 bis August 2022 erhoben wurden.

Frauen im Osten vor Männern

Im Geschlechtervergleich schneiden die Frauen im Osten allerdings besser ab, als ihre männlichen Kollegen. Im Osten verdienen weibliche Beschäftigte laut Bundesagentur für Arbeit im Mittel 82 Euro mehr als Männer. Im Westen sei das Medianentgelt der Frauen aber im Mittel um 461 Euro niedriger als das der Männer.

Die Unterschiede in der Bezahlung von Männern und Frauen zwischen Ost und West führen die Experten der Bundesagentur auf unterschiedliche Strukturen der Branchen zurück: In den alten Bundesländern gebe es weitaus mehr große Unternehmen in von Männern dominierten Branchen wie etwa dem verarbeitenden Gewerbe. In Ostdeutschland sei der Anteil der Frauen etwa in der öffentlichen Verwaltung oder dem Gesundheitswesen relativ hoch.