Der türkische Präsident Erdogan ist zu seinem umstrittenen Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Doch schon am Flughafen schlug ihm Protest der "Reporter ohne Grenzen" entgegen. Und auch die kommenden Tage dürften nicht ohne Spannungen verlaufen.

Begleitet von Protesten ist der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Die Maschine der türkischen Delegation landete auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Erdogan kommt im Bemühen um ein Ende der politischen Spannungen. Vor dem Abflug hatte er für einen Neustart der Beziehungen beider Länder geworben.

Doch schon auf dem Flughafen wurde er von Protestbotschaften empfangen. Unter dem Motto "Herr Erdogan landet in Berlin, in der Türkei landen Journalisten im Gefängnis", demonstrierten Mitglieder der Organisation "Reporter ohne Grenzen" am Flughafen Berlin-Tegel. Die Aktivisten wollten "schon bei der Ankunft klarmachen, dass wir nicht wegschauen", sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr.

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" protestierte in Tegel gegen die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei.

NGOs mit scharfer Kritik

Man sei nicht gegen den Staatsbesuch an sich. Der Dialog mit dem türkischen Präsidenten dürfe jedoch kein Selbstzweck sein, sagte er. Deutschland müsse auf die Freilassung aller zu Unrecht inhaftierten Journalisten hinwirken, nicht nur der Deutschen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, Klartext mit Erdogan zu reden. Die deutschen Gesprächspartner der türkischen Delegation müssten in allen Gesprächen "vorrangig die dramatische Menschenrechtssituation in der Türkei" thematisieren.

Bundesregierung dämpft Erwartungen

Auch die Bundesregierung dämpfte vorab die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung des Verhältnisses zwischen beiden Ländern. "Derzeit sind wir eben von einer Normalisierung der Beziehungen noch weit entfernt", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, dem Deutschlandfunk. "Wir werden das nicht vergessen, was passiert ist", unterstrich er mit Blick auf frühere "inakzeptable Beleidigungen" aus der Türkei gegenüber Deutschland. "Aber wir sind zur Zusammenarbeit bereit".

Warnungen von Deutsche und türkische Opposition

Bei einer Bundestagsdebatte vor dem Besuch gab es fraktionsübergreifend scharfe Kritik am Kurs Erdogans - und dem der Bundesregierung. Die FDP forderte die Freilassung aller politischen Gefangenen in der Türkei. "Lassen Sie diese Menschen frei, lassen Sie freie Debatte in der Türkei wieder zu!", rief FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff in seiner Rede.

Die Vize-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sevim Dagdelen, warf Erdogan vor, Unfrieden in Deutschland zu stiften. Wenn man sich das Programm seines Besuches anschaue, werde klar, "dass er provozieren und eskalieren will", sagte Dagdelen im ARD-Morgenmagazin. Sie werde, wie angekündigt, nicht an dem Staatsbankett teilnehmen.

Kritik kam auch von dem ehemaligen türkischen Oppositionsabgeordneten Ziya Pir, der drei Jahre im türkischen Parlament saß, nun aber in Süddeutschland - wo er geboren wurde und aufwuchs - lebt. In einem offenen Brief monierte er, Erdogan lasse in der Türkei noch immer Oppositionspolitiker, kritische Akademiker und Journalisten verfolgen - oder sie gingen ins Exil, wie er selbst. Mit dem Staatsbesuch werde Erdogan jedoch als "ein vom Westen anerkannter Demokrat" dargestellt, und "genau darauf wird Erdogan eine Propaganda für seine Diktatur aufbauen".

Staatsbankett und Empfang mit militärischen Ehren

Bei seinem dreitägigen Staatsbesuch wird Erdogan zunächst mit Vertretern von türkischen Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen zusammenkommen. Die Gesprächen sollen in der Türkischen Botschaft und im weiträumig abgesperrten Hotel Adlon stattfinden. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Das offizielle Programm beginnt am Freitagmorgen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt Erdogan mit militärischen Ehren. Später gibt es ein Arbeitsmittagessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und abends ein Staatsbankett im Schloss Bellevue, an dem Merkel aber nicht teilnimmt.