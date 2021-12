Ministerpräsidentenkonferenz Neue Corona-Maßnahmen am Horizont Stand: 01.12.2021 21:06 Uhr

2G im Einzelhandel auch bei niedriger Inzidenz und Kontaktbeschränkungen, wenn Ungeimpfte im Raum sind: Ein Entwurf für die Bund-Länder-Konferenz deutet auf verschärfte Maßnahmen zum Kampf gegen die Corona-Pandemie hin.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage am Donnerstag könnten neue Regelungen beschlossen werden, die über das bisherige Maß hinausgehen. Das geht aus einem Entwurf der Bundeskanzlerin sowie der Regierungschefinnen und -chefs der Länder hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. In dem Papier heißt es, die Lage in Deutschland sei "sehr ernst". Man wolle in einem "Akt der nationalen Solidarität" dafür sorgen, dass die Infektionszahlen sinken und das Gesundheitssystem entlastet werde.

2G-Regel im Einzelhandel - inzidenzunabhängig

Die Pläne von Bund und Ländern sehen dem Entwurf zufolge vor, eine bundesweite 2G-Regel im Einzelhandel einzuführen. Demnach dürften nur noch Geimpfte und Genesene Geschäfte betreten - und zwar unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz und damit auch dort, wo die Infektionszahlen niedrig sind. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Läden des täglichen Bedarfs.

Auch der Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur und Freizeit, wie etwa Kino, Theater und Restaurants, sollen dem vorläufigen Papier zufolge bundesweit inzidenzunabhängig nur für Geimpfte und Genesene (2G) möglich sein. Ergänzend könnte ein aktueller Test vorgeschrieben werden (2G-Plus).

Maximal 10.000 Menschen bei Veranstaltungen im Freien

Großveranstaltungen könnten ebenfalls deutlich eingeschänkt werden. Laut dem Entwurf werden Begrenzungen bei der Auslastung und bei der maximal zulässigen Zuschauerzahl festgelegt. In Innenräumen könnten dann maximal 5000 Menschen zusammenkommen, im Freien 10.000.

In Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 350 Neuinfektionen sollen nach dem Entwurf Clubs und Diskotheken geschlossen werden.

Weniger Kontakte für Ungeimpfte

Bund und Länder planen demnach auch strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, sollen dann auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt werden. Kinder bis zu 14 Jahren sollen davon ausgenommen sein.

Ehe- und Lebenspartner sowie Partnerinnen und und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten demnach als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Private Zusammenkünfte, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen, sollen von den Kontaktbeschränkungen laut dem Papier ausgenommen sein.

Neue Impfoffensive bis Weihnachten

Zudem ist dem vorläufigen Papier zufolge vorgesehen, bis Weihnachten eine neue Impfoffensive zu starten. Bis dahin brauche man bis zu 30 Millionen zusätzliche Impfungen in Form von Auffrischungen, Erst- und Zweitimpfungen. Ein erweiterter Bund-Länder-Krisenstab soll sich um auftauchende Probleme kümmern, etwa bei der Logistik und den Impfstofflieferungen.

Zur Umsetzung der Impfkampagne soll der Kreis der zur Durchführung von Impfungen Berechtigten ausgeweitet werden - etwa auf Apotheker, Zahnärzte und Pflegefachkräfte. Dauerhaft solle zudem eine gesetzliche Änderung geschaffen werden, um den Kreis der Berechtigten auszuweiten.

Impfpflicht könnte ab Ende Februar kommen

Weil der Impfschutz im Laufe der Zeit deutlich nachlasse, solle der Impfstatus perspektivisch nach einer bestimmten Zeit seine Anerkennung als "vollständig" verlieren, sofern keine Auffrischung erfolgt, heißt es weiter.

Über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, heißt es in dem Entwurf, werde der Deutsche Bundestag zeitnah anhand von Gruppenanträgen entscheiden. Die Impfpflicht könne greifen, sobald sichergestellt sei, dass alle Impfwilligen auch zeitnah geimpft werden können. Dies könne etwa ab Anfang Februar der Fall sein. Der Ethikrat soll dem Entwurf zufolge bis Jahresende eine Empfehlung für Bund und Länder erarbeiten.