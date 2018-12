Der Digitalpakt sorgt für mächtig Zoff zwischen Bund und Ländern: Heute wird der Bundesrat wohl den Vermittlungsausschuss anrufen. Deshalb wollen die Länder die Grundgesetzänderung nicht mittragen.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Weil viele deutsche Schulen beim Thema Digitalisierung Nachholbedarf haben, will der Bund dabei helfen, Schulen mit Laptops, Notebooks, Tablets und Smartboards auszustatten. Unter dem Titel "Digitalpakt Schule" haben Bund und Länder eine Verwaltungsvereinbarung miteinander ausgehandelt. Im Entwurf dazu werden Schritte festgelegt, wie die Digitalisierung von Schulen ausgestaltet wird.

Konkret will der Bund über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen, davon 3,5 Milliarden Euro noch in dieser Legislaturperiode. Los gehen sollte es eigentlich am 1. Januar 2019.

Doch kurz vor Unterzeichnung machten die Länder geschlossen einen Rückzieher. Denn: Damit die Verwaltungsvereinbarung umgesetzt werden kann, ist eine Grundgesetzänderung notwendig, da Bildungspolitik verfassungsrechtlich eigentlich allein Sache der Länder ist. Der entsprechende Gesetzentwurf, den der Bundestag bereits beschlossen hatte, geht den Ländern nun zu weit. Sie stören sich daran, dass das "Kooperationsverbot" erneut gelockert werden soll.