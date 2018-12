Streit zwischen Bund und Ländern Kraftakt Digitalpakt

Wie kann der Digitalpakt nach der gestoppten Grundgesetzänderung umgesetzt werden? Aus Sicht der Länder gibt es andere Wege, die Milliarden für die Schulen freizugeben. Städte und Wirtschaft pochen auf eine rasche Einigung.

Weil sich die Bundesländer gegen eine Grundgesetzänderung ausgesprochen haben, wächst die Sorge, dass die damit verbundenen Gelder für die Digitalisierung von Schulen nicht wie geplant ausgezahlt werden können. Kommunen und Wirtschaft appellierten an Bund und Länder, sich noch rasch zu einigen.

"Die Enttäuschung bei Eltern sowie Schülerinnen und Schülern wäre riesengroß, wenn der Digitalpakt scheitern würde", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Bund und Länder müssten sich "unbedingt zusammenraufen".

Erste Hinweise, wie eine Annäherung zustande kommen könne, gebe es bereits, sagte Dedy. Er bezog sich damit auf den Vorschlag, über die Aufteilung von Kosten zwischen Bund und Ländern bei weiteren Projekten außerhalb des Digitalpakts ab 2020 erneut zu verhandeln.

Laptops, Notebooks, Tablets

Der Pakt umfasst fünf Milliarden Euro vom Bund für die Länder in den kommenden fünf Jahren und soll die Digitalisierung der Schulen vorantreiben. Gekauft werden sollen unter anderem Laptops, Notebooks und Tablets. Da Bildungspolitik Sache der Länder ist, hatte der Bundestag eine Grundgesetzänderung beschlossen, die der Bundesrat nun in der Form nicht mittragen will.

Die Ministerpräsidenten stören sich vor allem daran, dass ab 2020 Programme des Bundes für die Länder zur Hälfte durch diese mitfinanziert werden sollen. Dann könnten ärmere Länder, die ihren Anteil nicht aufbringen können, das Bundesgeld gar nicht beanspruchen, befürchten die Landesregierungen.

"Schnelle Einigung sehr wichtig"

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) unterstrich, wie wichtig die Freigabe der Gelder sei: "Für unsere Unternehmen, die sich bei der Ausbildung engagieren, ist eine schnelle Einigung beim Digitalpakt sehr wichtig. Denn insbesondere die Berufsschulen müssten lieber gestern als morgen ausgebaut werden", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur.

Der DIHK sehe allein für Investitionen in den Berufsschulen einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 2,5 Milliarden Euro - das sei die Hälfte der angekündigten fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung aller Schulen in Deutschland.

Aus Sicht der Länder besteht trotz der gestoppten Grundgesetzänderung die Möglichkeit, Gelder des Bundes für die Schulen auszuzahlen. "Es gibt heute schon im Grundgesetz eine Möglichkeit, aus den Gemeinschaftssteuern den Ländern das Geld zu geben, damit in den Schulen die Digitalisierung vorankommt", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in den tagesthemen.

Armin Laschet, Ministerpräsident NRW, zum drohenden Scheitern des Digitalpakts

Länder verweisen auf Bund

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann kritisierte die Rolle des Bundes in dem Streit. "Der Bund hat die Grundgesetzänderung angestrebt, weil er nicht nur Geld geben und Technologien fördern will, sondern weil er in die Bildungshoheit der Länder eingreifen will", sagte sie der dpa. Wichtig sei, dass jetzt schnelles Internet samt technischer Ausstattung an die Schulen komme.

Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter, forderte von der Bundesregierung einen Kompromiss beim Digitalpakt. Im RBB sagte er, die Haushälter in der Großen Koalition knüpften den Digitalpakt an Bedingungen, die für die Länder finanziell nicht tragbar seien. "Dass bei allen Bund-Länder-Programmen ab 2020, die Länder 50 Prozent der Finanzen übernehmen müssen, das ist uns zu hoch. Da muss der Bund nachlassen."

Ursprünglich sollte beim heutigen Treffen der Kultusminister in Berlin eine Bund-Länder-Vereinbarung zum Digitalpakt unterzeichnet werden, dies fällt wegen des Streits aber aus. Am 14. Dezember wollen die Länder den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen.